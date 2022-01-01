Российская лыжница выиграла спринт на «Тур де Ски»

Россиянка преодолела дистанцию за две минуты и 36,41 секунды. Второе место заняла Йоханна Хагстрем из Швеции, которая отстала от победительницы на 0,32 секунды. Замкнула тройку лидеров представительница Финляндии Юханна Матинтало. Она завершила гонку в 0,86 секунды от лидера.