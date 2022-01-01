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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская лыжница выиграла спринт на «Тур де Ски»

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте классическим стилем в четвертой гонке «Тур де Ски». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Россиянка преодолела дистанцию за две минуты и 36,41 секунды. Второе место заняла Йоханна Хагстрем из Швеции, которая отстала от победительницы на 0,32 секунды. Замкнула тройку лидеров представительница Финляндии Юханна Матинтало. Она завершила гонку в 0,86 секунды от лидера.

Также в финале выступала Татьяна Сорина. Россиянка заняла шестое место.

Непряева одержала первую личную победу в текущем сезоне. В рамках «Тур де Ски» россиянка становилась бронзовым призером в классической гонке на 10 километров с раздельным стартом в рамках первого этапа многодневки в швейцарском Ленцерхайде. Победа в спринтерской гонке позволила Непряевой возглавить общий зачет «Тур де Ски».

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