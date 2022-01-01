Карлссон снялась с «Тур де Ски» из-за трехминутного штрафа

Карлссон получила три минуты штрафа после инцидента в четвертьфинальном забеге в спринте классическим стилем на этапе в немецком Оберстдорфе. Шведка подрезала Джессику Диггинс, в результате чего американская лыжница упала.

«С тремя минутами штрафа я не имею никаких шансов в борьбе за победу в зачете. Вижу больше пользы в том, чтобы вернуться домой и готовиться к Олимпиаде», — цитирует лыжницу Expressen.