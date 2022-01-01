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22:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлссон снялась с «Тур де Ски» из-за трехминутного штрафа

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Шведская лыжница Фрида Карлссон снялась с многодневки «Тур де Ски».

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Источник: AFP 2021

Карлссон получила три минуты штрафа после инцидента в четвертьфинальном забеге в спринте классическим стилем на этапе в немецком Оберстдорфе. Шведка подрезала Джессику Диггинс, в результате чего американская лыжница упала.

«С тремя минутами штрафа я не имею никаких шансов в борьбе за победу в зачете. Вижу больше пользы в том, чтобы вернуться домой и готовиться к Олимпиаде», — цитирует лыжницу Expressen.

Из-за штрафа Карлссон опустилась на 43-е место в общем зачете с отставанием в 4 минуты 26 секунд от лидирующей россиянки Натальи Непряевой.

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