Шведская лыжница решила уехать домой, оскандалившись на «Тур де Ски»

Во многом снятию Карлссон поспособствовала политика желтых карточек на соревнованиях данной части Кубка мира.

Стоит вспомнить, что Карлссон стала причиной падения американки Джессики Диггинс на этапе в немецком Оберсдорфе. За это ей была выписана желтая карточка, которая стала второй в рамках нынешнего «Тур де Ски». Это автоматически повлекло за собой штраф в три минуты.

Шведская спортсменка пыталась апеллировать к организаторам, но ей посоветовали просто принять наказание. Об этом Карлссон сообщила шведскому изданию Expressen. После этого лыжница решила сняться с соревнований и уехать домой, чтобы готовиться к Олимпиаде в Пекине.

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Такое самоуправство Карлссон привело в замешательство международную федерацию лыжного спорта. Через несколько часов после отъезда Карлссон официальный представитель федерации сказал, что в ближайшее время будет рассмотрена отмена действия желтых карточек на время «Тур де Ски».