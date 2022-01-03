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12:24 (мск), источник: Московский комсомолец

Шведская лыжница решила уехать домой, оскандалившись на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон уехала домой, снявшись с лыжной многодневки «Тур де Ски».

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Источник: AFP 2021

Во многом снятию Карлссон поспособствовала политика желтых карточек на соревнованиях данной части Кубка мира.

Стоит вспомнить, что Карлссон стала причиной падения американки Джессики Диггинс на этапе в немецком Оберсдорфе. За это ей была выписана желтая карточка, которая стала второй в рамках нынешнего «Тур де Ски». Это автоматически повлекло за собой штраф в три минуты.

Шведская спортсменка пыталась апеллировать к организаторам, но ей посоветовали просто принять наказание. Об этом Карлссон сообщила шведскому изданию Expressen. После этого лыжница решила сняться с соревнований и уехать домой, чтобы готовиться к Олимпиаде в Пекине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такое самоуправство Карлссон привело в замешательство международную федерацию лыжного спорта. Через несколько часов после отъезда Карлссон официальный представитель федерации сказал, что в ближайшее время будет рассмотрена отмена действия желтых карточек на время «Тур де Ски».

Напомним, что после штрафа отставание Карлссон от лидера составило четыре минуты и 26 секунд. Надо отметить, что лидером «Тур де Ски» является россиянка Наталья Непряева.

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