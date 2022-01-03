Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Рейнджерс
Эдмонтон
21
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
Каролина
Футбол. Зарубежный
3.01
Кадис
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
3.01
Осасуна
Атлетик
13
Футбол. Зарубежный
3.01
Вильярреал
Леванте
50
Футбол. Зарубежный
3.01
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
01
Хоккей. КХЛ
3.01
Локомотив
Динамо М
12
Хоккей. КХЛ
3.01
Нефтехимик
Торпедо
21
Хоккей. КХЛ
3.01
Северсталь
Динамо Мн
35
Хоккей. КХЛ
3.01
ЦСКА
Авангард
32
Все события
Фоторепортажи
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
30Лучшие спортивные фото года
3 января, источник: Спорт-Экспресс

Победы Большунова мотивировали Клебо, россиянин не потянул темп норвежца. Йоханнес заберет «Тур де Ски»

Александру сломали палку, у женщин норвежки выкатили обвинения Непряевой.

Наверх
Источник: AFP 2021

Тур де Ски. Пятый этап. Масс-старт
Мужчины, 15 км (К)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41:31.2
2. Иво Нисканен (Финляндия) — 41:52.0
3. Алексей Червоткин (Россия) — 41:54.9
4. Денис Спицов (Россия) — 41:55.2.
5. Александр Большунов (Россия) — 41:59.1
Общий зачет
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:52.39
2. Александр Большунов (Россия) — +2.00
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — +2.49…
6. Иван Якимушкин (Россия) — +3.53
7. Денис Спицов (Россия) — +3.54…
10. Алексей Червоткин (Россия) — +4.50
Женщины, 10 км (К)
1. Наталья Непряева (Россия) — 29:51.3
2. Хейди Венг (Норвегия) — 29:55.0
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 29:56.1…
10. Татьяна Сорина (Россия) — 30:44.4…
Общий зачет (5 из 6 гонок)
1. Наталья Непряева (Россия) — 1.23:25
2. Эбба Андерссон (Швеция) — 1.19
3. Кертту Нисканен (Финляндия) — 1.21…
7. Татьяна Сорина (Россия) — 1.42.

У мужчин пока потихоньку подводим итоги тура. Можно сколько угодно рассказывать друг другу, как формат подходит Клебо: из шести гонок два спринта и три 15-километровки, вопрошать — а где скиатлоны? Но Йоханнес реально хорош. Сегодня он выиграл масс-старт на абсолютном спокойствии и не «отрюкзачив» за спинами других, а предприняв рывок за четыре километра до финиша. Что-то очень редкое и уникальное для норвежца, и это тем тревожнее, что уже в феврале Олимпиада.

Большунов — лишь пятый и в двух минутах от Клебо перед масс-стартом в гору. Масс-старты перед финальными забегами тура получились очень напряженными, но он даже не боролся за бронзу. Ее забрал Червоткин в борьбе со Спицовым.

Большунову стоит сняться?

В середине дистанции впереди сформировался очень сильный дуэт Клебо — Нисканен, которые вдвоем работали друг на друга и на отрыв. Большунов и Спицов тем временем застряли в толпе норвежцев на грани первой десятки, а Александр в одном из завалов еще и повредил палку. Лидеры очень тонко прочувствовали этот момент и рванули вперед, заодно забирая бонусные очки. После 10-го километра Александр предпринял погоню и постарался переложиться в группу лидеров. Денис поддерживал его как мог — но к тому времени Клебо уже бросил финна и ушел вперед, что стало шоком даже для Александра Легкова.

Есть ощущение, что Клебо в олимпийском сезоне сильно разозлился. Может, Большунов своими победами и улыбками на фото наконец-то дал столь нужную мотивацию. Саше стоило повременить с победами? Конечно, нет. Но за месяц предстоит решить вместе с Юрием Бородавко сложную задачу — как отобрать у норвежцев пекинское золото? И ведь уже не скажешь, что Александр — безоговорочный лидер сборной, активных игроков гораздо больше.

В профильных группах в социальных сетях говорят, что Болле надо сниматься и наверстывать форму перед Олимпиадой. Спорное предложение, учитывая максимализм нашего парня и действующее второе место в зачете тура (есть и позитив — россиянин обогнал Пола Голберга).

Непряева — главный фаворит

Гораздо лучше, на удивление, ситуация у женщин. Отчасти это объясняется простым фактом, что в «Тур де Ски» перед Олимпиадой не стала участвовать Тереза Йохауг. Но к Наталье Непряевой по итогам пяти гонок из шести никаких вопросов. Сегодня она в блестящем стиле выиграла масс-старт. К финишу вместе дошла группа из шести лыжниц — Непряева, Венг, Пярмякоски, Андерссон, Хенниг и Штадлобер, и фактически все решалось на последнем подъеме. Непряева нашла лучшее решение, устроив затяжное ускорение, которое не выдержала ни одна из соперниц.

Правда, и здесь не обошлось без конфликта — после финиша норвежка Хейди Венг обвинила Наталью в контактной борьбе:

— Она наступила мне на лыжи, поэтому я не могла ускориться. Я не сильно раздражена, но иногда возникают такие ситуации. Меня это сбило. Я не выключилась из борьбы, но было неприятно. Проблем с тем, чтобы пропустить ее и пристроиться вслед, не было.

Могла ли она на самом деле ускориться — можете сделать собственные выводы, посмотрев видео прекрасного спурта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь у Непряевой перед финальным забегом в гору солидные 72 секунды преимущества перед шведкой Эббой Андерссон, 79 — над Кертту Нисканен и 81 — Кристой Пярмякоски. Невероятное развитие сезона, учитывая комментарии Юрия Бородавко в его начале о непонимании, что происходит с формой Наташи. Если это еще не пик, а он будет через месяц в Пекине, можно помечтать и о золоте.

Дмитрий Кузнецов

 У нас вышло неплохое кино о шахматах. Это не агитка, а рассказ о самом скандальном матче в истории
Как российский футбол встретил Новый год: обращение Дзюбы, узкие джинсы Карпина, Слуцкий шутит над Березуцким
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь