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18:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов завоевал серебро

ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ (Италия), 4 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».

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Источник: Спорт РИА Новости

Заключительный, шестой этап гонки прошел во вторник в Валь-ди-Фьемме (Италия), лыжники соревновались в масс-старте на 10 км свободным стилем. Второе место в итоговом зачете занял победитель «Тур де Ски» двух предыдущих сезонов россиянин Александр Большунов (отставание — 2 минуты 3,2 секунды). Третьим стал финн Ийво Нисканен (+3.14,5).

Положение других россиян: 4. Денис Спицов; 6. Иван Якимушкин; 13. Алексей Червоткин; 16. Артем Мальцев; 17. Илья Семиков; 23. Андрей Мельниченко; 41. Глеб Ретивых.

«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Клебо ранее выигрывал многодневку сезона-2018/19.

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