Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов завоевал серебро
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ (Италия), 4 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».
ВАЛЬ-ДИ-ФЬЕММЕ (Италия), 4 янв — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо во второй раз в карьере стал победителем общего зачета многодневки «Тур де Ски».
Заключительный, шестой этап гонки прошел во вторник в Валь-ди-Фьемме (Италия), лыжники соревновались в масс-старте на 10 км свободным стилем. Второе место в итоговом зачете занял победитель «Тур де Ски» двух предыдущих сезонов россиянин Александр Большунов (отставание — 2 минуты 3,2 секунды). Третьим стал финн Ийво Нисканен (+3.14,5).
«Тур де Ски» проводится с сезона-2006/07. Клебо ранее выигрывал многодневку сезона-2018/19.