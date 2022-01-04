Клебо выиграл «Тур де Ски», Большунов завоевал серебро

Заключительный, шестой этап гонки прошел во вторник в Валь-ди-Фьемме (Италия), лыжники соревновались в масс-старте на 10 км свободным стилем. Второе место в итоговом зачете занял победитель «Тур де Ски» двух предыдущих сезонов россиянин Александр Большунов (отставание — 2 минуты 3,2 секунды). Третьим стал финн Ийво Нисканен (+3.14,5).