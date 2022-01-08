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20:03 (мск), источник: ТАСС

Умерла серебряный призер Олимпиады 1980 года в лыжных гонках Нина Рочева

Ей было 73 года.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 января. Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года лыжница Нина Рочева умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и спорта Республики Коми.

«Кроме славных спортивных достижений, для всех нас Нина Петровна запомнится своей добротой, чуткостью, скромностью и отзывчивостью. Ее усердие и целеустремленность позволили добиться высоких достижений в профессиональной карьере. В семье она была надежной опорой, всегда готовая помочь и поддержать. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Нины Рочевой, память об этом светлом человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

Помимо серебряной медали Игр в Лейк-Плэсиде в эстафете, на счету Рочевой золотая (1974) и бронзовая (1978) медали в эстафетах на чемпионатах мира. Также она является трехкратной чемпионкой СССР.

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