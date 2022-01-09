Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
Детройт
Футбол. Зарубежный
9.01
Вильярреал
Атлетико
22
Футбол. Зарубежный
9.01
Лион
ПСЖ
11
Футбол. Зарубежный
9.01
Верона
Салернитана
12
Футбол. Зарубежный
9.01
Интер
Лацио
21
Хоккей. НХЛ
9.01
Сент-Луис
Даллас
21
Футбол. Зарубежный
9.01
Алавес
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
9.01
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
9.01
Дженоа
Специя
01
Футбол. Зарубежный
9.01
Рома
Ювентус
34
Футбол. Зарубежный
9.01
Бохум
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
9.01
Нант
Монако
00
Футбол. Зарубежный
9.01
Наполи
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
9.01
Удинезе
Аталанта
26
Футбол. Зарубежный
9.01
Севилья
Хетафе
10
Хоккей. КХЛ
9.01
Витязь
Авангард
14
Хоккей. КХЛ
9.01
Динамо М
Нефтехимик
Б
34
Футбол. Зарубежный
9.01
Герта
Кельн
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Футбол. Зарубежный
9.01
Клермон Фут
Реймс
00
Футбол. Зарубежный
9.01
Метц
Страсбур
02
Хоккей. КХЛ
9.01
Северсталь
Сочи
42
Биатлон. Кубок мира
9.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (Ж)
Футбол. Зарубежный
9.01
Эмполи
Сассуоло
15
Футбол. Зарубежный
9.01
Райо Вальекано
Бетис
11
Хоккей. КХЛ
9.01
Металлург
Барыс
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
9.01
Брест
Ницца
03
Хоккей. КХЛ
9.01
Автомобилист
Локомотив
Футбол. Зарубежный
9.01
Венеция
Милан
03
Биатлон. Кубок мира
9.01
Оберхоф (Германия)
Гонка преследования (М)
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
18Валиева — первая, Щербакова плачет, Туктамышева — царица: кадры произвольной программы в Петербурге
9 января, источник: Чемпионат.com

Степанова показала форму российских лыжников на Олимпийских играх в Пекине

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала новую запись в своём «инстаграме».

Наверх
Источник: Reuters

Она выложила фотографии в комбинезоне, который будет использоваться российскими лыжниками на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Комбинезоны будут красными, на них нанесена аббревиатура ROC.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В таком комбинезоне лыжники команды Российского Олимпийского комитета будут выступать на Олимпиаде в Пекине. Как видите, цвет остаётся неизменным. Не пишу “я буду”, потому что состав команды ещё официально не объявлен, пока это не очень этично. Но форму показать начальство разрешило. По поводу аббревиатуры ROC. Непривычно и привыкать к такому я не хочу. Тем не менее несмотря на то, что написано ROC, думаю, что абсолютно все знают, откуда мы именно!» — написала Степанова в своём «инстаграме».

Читайте также
 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь