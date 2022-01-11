Сборная России по лыжным гонкам объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай). Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

На Олимпиаде-2018 года в Пхёнчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь медалей: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км; также были заняты вторые места в мужских эстафете и командном спринте. Бронзовые медали добыли Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Юлия Ступак и женская эстафетная команда.