Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Болонья
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Рейнджерс
31
Хоккей. НХЛ
12.01
Баффало
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
12.01
Коламбус
Чикаго
Хоккей. НХЛ
12.01
Флорида
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
43
Хоккей. НХЛ
12.01
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
Миннесота
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Бостон
37
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Коламбус
Все события
Фоторепортажи
25Русские давили чехов, маскот издевался над болельщицей. Фото матча Кубка Первого канала
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России по лыжным гонкам объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сборная России по лыжным гонкам объявила состав на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине (Китай). Соответствующее решение было принято на заседании президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артём Мальцев.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

На Олимпиаде-2018 года в Пхёнчхане сборная России по лыжным гонкам завоевала восемь медалей: три серебряные и пять бронзовых. Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 50 км; также были заняты вторые места в мужских эстафете и командном спринте. Бронзовые медали добыли Большунов, Денис Спицов, Андрей Ларьков, Юлия Ступак и женская эстафетная команда.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь