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20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия и Норвегия раскрыли составы на Олимпиаду. Возьмут ли они все медали Пекина?

В заявках — без сенсаций, все интриги были раскрыты заранее.

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Источник: AP 2021
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Сборная России по лыжным гонкам объявила окончательный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Президиум Федерации лыжных гонок России утвердил состав национальной команды на Олимпийские игры в Пекине. Заявка из восьми мужчин и восьми женщин была предсказуема, но все-таки требует ряда пояснений. Как и заявка сборной Норвегии, которая была обнародована накануне.

В составах этих двух команд — наибольшее количество претендентов на медали Игр-2022. Чисто теоретически лыжники двух ведущих лыжных держав вообще могут в Пекине больше не подпустить никого к медалям в личных дисциплинах.

Хотя все карты способен смешать ковид, уже ставший причиной отмены всех январских этапов Кубка мира, запланированных после «Тур де Ски», и сломавший многие тренировочные графики.

Общий зачет Кубка мира как критерий

В составе нашей мужской сборной все строго в соответствии с рейтингом Кубка мира. Кто выше — тот и в составе. Единственной интригой до недавнего времени была судьба Глеба Ретивых. Но еще до Нового года объявлено, что олимпийская мечта одного из лучших российских спринтеров последних лет, увы, так и останется мечтой. С другой стороны — шансов на медали в Пекине у Глеба, откровенно говоря, не было. В личном коньковом спринте в этом году он катастрофически проигрывал норвежцам. А в классическом командном спринте ставку давно решено сделать на дуэт Большунов/Терентьев.

Символично появление в заявке Сергея Устюгова, который четыре года назад, на пике своей формы, пропустил Олимпиаду из-за непонятной позиции МОК. После этого «лосенок» уверял, что Игры теперь ему безразличны, но все же пропустил ради подготовки к Пекину «Тур де Ски». Планировалось, что Сергей попробует свои силы на этапе Кубка мира в словенской Планице. Но этот старт, как и другие этапы, был отменен. Остается надеяться, что длительный простой не ударит по форме Устюгова.

Екатерина Смирнова не дождалась приглашения в Пекин

У женщин олимпийская заявка сборной России не столь однозначна, но только на уровне нюансов. По большому счету, на медали у нас претендует только «большая тройка» — Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Юлия Ступак. Плюс ждем подвигов от юной Вероники Степановой в эстафете. Для остальных девушек даже попадание в первую двадцатку в Пекине будет огромным достижением. В таких условиях ставка сделана на опыт. Не исключено, что тренеры имеют в виду вероятные проблемы из-за ковидных тестов и держат в уме тех, кто мог бы подстраховать эстафетную основу в случае форс-мажора.

Мария Истомина в общем зачете Кубка мира уступает некоторым россиянкам, не попавшим в заявку. И тем не менее двукратная участница чемпионатов мира может дебютировать на ОИ. Вероятнее всего — в марафоне. А вот одно из открытий нынешнего сезона — Екатерина Смирнова, после четвертого места среди россиянок на «Тур де Ски» рассчитывавшая на Пекин, — вне заявки. Как и Анастасия Фалеева, Яна Кирпиченко и Евгения Крупицкая. Но к молодым лыжницам вопросов не может быть вообще — в нынешнем сезоне они, увы, не зажигают.

Норвежская «дрим тим»

Пару слов о заявке норвежцев. В первую очередь обращает на себя внимание, что бронзовый призер ЧМ-2021 Харальд Амундсен — только запасной. 23-летний лыжник проиграл конкуренцию «старой гвардии». Но и без Амундсена состав мужской сборной Норвегии — настоящая «дрим тим», вообще без слабых мест. На медали претендует любой из восьмерки, хотя одинаково хорошо себя чувствует и в спринте, и в дистанционных гонках только Йоханнес Клебо.

У норвежских женщин не сдюжила Ингвильд Эстберг — она два года уже мучается непонятными проблемами с питанием и еще до нового года отказалась от претензий на Пекин. В такой ситуации не совсем понятно, кто станет вторым номером после Терезы Йохауг и в какой форме подойдет к Играм сама непобедимая чемпионка, так же как и Устюгов, пропустившая «Тур де Ски».

В принципе, потеснить норвежек и россиянок на пьедестале в Пекине могут и шведки, и американки. Но у них тоже не все в порядке со здоровьем, и если в дистанционных гонках Йохауг — несомненный фаворит, то спринт может превратиться в настоящую лотерею.

Состав сборной России

Мужчины: Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Женщины: Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак.

Состав сборной Норвегии

Мужчины: Ханс Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Крюгер, Ховард Таугбель, Эрик Валнес, Пол Голберг, Шюр Рете.

Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Хелене Фоссесхолм, Тереза Йохауг, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг, Анне Калво, Матильде Мирвол.

Автор: Олег Шамонаев

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