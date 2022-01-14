«Спокойно спать вы больше не будете»: кто оборвал жизнь легенды СССР

Триумф в Калгари

Прокуроров родился в 1964 году в деревне Мишино Владимирской области. Алексей начал заниматься в лыжной секции лишь в 12 лет. Через некоторое время 18-летний юноша получил приглашение в юниорскую сборную страны, а спустя четыре года попал уже в основную. В 1988 году Алексей с командой отправился на Олимпиаду в Калгари, где с ходу стал олимпийским чемпионом на своей любимой дистанции 30 километров. Прокуроров на девять секунд опередил Владимира Смирнова. Также Алексей помог сборной СССР взять «серебро» в эстафете 4×10 км: советские спортсмены уступили лишь шведам. Прокуроров бежал последний этап и проиграл Торгни Могрену 12 секунд.

Прокуроров участвовал в Олимпиадах в Альбервиле (1992) и Лиллехаммере (1994), но не смог принести медалей для сборной России. Позже Алексей ездил в Нагано (1998) и Солт-Лейк-Сити (2002), где был знаменосцем на церемонии открытия.

На чемпионатах мира он завоевал четыре бронзовые медали в Лахти (1989), Фалуне (1993), Тандер-Бее (1995) и Тронхейме (1997). В Норвегии Алексей также завоевал «серебро» на классической «десятке» и «золото» в любимом забеге на 30 километров.

С возрастом Прокуроров начал потихоньку сдавать. 39-летний спортсмен объявил об уходе из спорта на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в апреле 2002 года. Спустя некоторое время Алексей приступил к тренерской деятельности. Он был помощником Юрия Бородавко в юниорской и взрослой сборных России, а после Олимпиады-2006 в Турине Прокуроров возглавил женскую команду. Это привело к успеху: его подопечная Ольга Завьялова стала чемпионкой мира в Саппоро. Однако сделать что-то большее Прокуроров не успел.

Внезапная смерть

Утром 10 октября 2008 года Алексей отправился на железнодорожный вокзал города Владимир, где хотел сесть на электричку, чтобы доехать до Москвы: там его ждали в Олимпийском комитете России. В 7:15 на углу улиц Урицкого и Карла Маркса его сбил 23-летний Юрий Мацора. Водитель был сильно пьян — в его крови содержалось целых три промилле алкоголя. Помимо этого юноша был лишен прав за многочисленные нарушения. Машина в момент ДТП мчалась со скоростью около 90 км/ч, Прокуроров скончался на месте.

Позже состоялся суд над Мацорой. Юрий утверждал, что не признает полностью свою вину, потому что не помнит, был ли он за рулем в момент аварии или находился на пассажирском сиденье. Также адвокаты подсудимого продавливали версию, что Прокуроров шел не по левой обочине, а по правой. В итоге Мацора получил пять лет колонии — максимально возможный срок по статье 264 УК РФ на тот момент. Позже срок сократили до 4 лет и 10 месяцев.

Лариса Мацора, мать Юрия, считала, что ее сын не был ни в чем виноват. Она была уверена, что ее сына посадили в тюрьму только из-за того, что он сбил известного человека.

По завершении судебного процесса Лариса стала угрожать жене Прокуророва: «Я процитирую, чтобы не исказить ее слова: “Спокойно спать вы больше никогда не будете, я вам это гарантирую! Мы вам устроим”. Я не знаю, насколько хватит моих сил, но я просто хочу, чтобы это стало достоянием общественности», — заявила Оксана Прокуророва журналистам.

Юрий Мацора вышел на свободу в 2013 году, но прожил недолго. «Знаю, что его и брата нашли в лесу мертвыми, и смерть была насильственная. Наверное, разборки какие-то бандитские. Не совсем чисто они жили», — рассказывал тренер Владимир Малашенков «Спорт-Экспрессу».