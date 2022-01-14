Елена Вяльбе оценила перспективы российских лыжников на Олимпийских играх

"Никаких медальных прогнозов на Олимпиаду не даю. Самые непредсказуемые соревнования — это Олимпийские игры. Но команда сильная, умеющая и показывающая хорошие результаты. Я уверена, что у нас будут медали. Давайте просто вместе болеть за ребят и девчонок. Сейчас сложная ситуация с ковидом. Мне кажется, самое главное — всех сохранить в полном здравии до Олимпийских игр.