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14 января, источник: Чемпионат.com

Елена Вяльбе оценила перспективы российских лыжников на Олимпийских играх

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы российских лыжников на Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

"Никаких медальных прогнозов на Олимпиаду не даю. Самые непредсказуемые соревнования — это Олимпийские игры. Но команда сильная, умеющая и показывающая хорошие результаты. Я уверена, что у нас будут медали. Давайте просто вместе болеть за ребят и девчонок. Сейчас сложная ситуация с ковидом. Мне кажется, самое главное — всех сохранить в полном здравии до Олимпийских игр.

Что касается эстафет, наконец-то у женщин появилось не три, а четыре-пять человек, и мы даже можем из кого-то выбирать. Уверена, что если всё сложится хорошо, то девчонки тоже могут побороться за золотую медаль«, — сказала Вяльбе в эфире “Матч ТВ”.

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