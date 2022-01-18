Белорусские паралимпийцы завоевали еще две награды ЧМ в Лиллехаммере

Свою вторую награду высшей пробы завоевала Светлана Сахоненко (лидер — Дмитрий Будилович), которая была лучшей в лыжной гонке на дистанции 15 км среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее она выиграла золотую медаль на дистанции 10 км.

Бронзовую награду сегодня добыла Валентина Шиц, которая финишировала третьей на дистанции 15 км среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. До этого Валентина Шиц стала серебряным призером в гонке на 7,5 км.

Кроме того, в активе белорусских паралимпийцев еще три награды Юрия Голуба — два золота и бронза.

На этом чемпионате планеты Беларусь представляют более 20 спортсменов, которые участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. Всего в Лиллехаммере выступают около 800 атлетов со всей планеты. Это первый паралимпийский чемпионат мира по снежным видам — лыжным гонкам, горным лыжам, биатлону и сноуборду, который проходит в одной стране.