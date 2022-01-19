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12:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Губерниев: три лидера Норвегии в лыжных гонках связаны с допингом. Совпадение?

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев критически высказался о допинг-историях в сборной Норвегии по лыжным гонкам.

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Источник: РИА "Новости"
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Напомним, восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген в биографической книге рассказала, как сдала положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали. Также допинг-прошлое имеет нынешний лидер норвежских лыжниц Терезе Йохауг. Кроме того, двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира, норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован за использование допинга в 2016 году.

Есть факты — три лидера Норвегии связаны с допингом: Сундбю, Йохауг и Бьорген. Совпадение? Не думаю
Дмитрий Губерниев
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