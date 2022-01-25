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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Каждая Олимпиада — очередная война». Елена Вяльбе заявила, что поедет на Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что отправится на Олимпиаду в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

— В Токио из-за строгих ограничений не поехали ряд руководителей наших летних федераций. Вы в Пекин летите?

— Конечно! А вы предлагаете сидеть мне дома в комфортных условиях? Каждая Олимпиада — очередная война. А какая может быть война без своего руководителя? Это неправильно. Еду в Пекин, и это даже не обсуждается. Какими бы тяжелыми условия там ни были.

— Жить будете с тренерами?

— Я еду от FIS. Скорее всего, с командой будет возможно только дистанционное общение — рация, скайп. Но сборная все равно должна знать, что я рядом. Да и еще посмотрим. В Корее тоже думали, что не увидимся, а в итоге все было нормально, — сказала Вяльбе.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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