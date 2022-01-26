Норвегия теряет топовых лыжников перед стартом Олимпиады. У Венг — ковид, Клэбо определен как контактный
В самом Пекине может быть только хуже.
В самом Пекине может быть только хуже.
На Олимпиаде в Пекине ковид продолжает атаковать прибывающих официальных лиц. Стало известно еще о ряде новых случаев. И большая часть из них, что важно, получила свои положительные тесты еще в аэропорту столицы Китая. Это значит лишь то, что таких историй будет еще много.
Игры рискуют превратиться в лотерею. Повезет тем, кто умудрится не заболеть или переболел до отъезда в Пекин. Кажется, других способов уберечься от ковида просто нет. Если вдруг кто-то получит позитивный тест перед вылетом, например, как фигурист Михаил Коляда, никакой возможности попасть на Олимпиаду уже не будет. Правила слишком строги, учитывая, что в дело вмешивается не только оргкомитет, но и спортивные федерации. Фигурная (ФФКР) решила сразу же отцепить Коляду, заменив его на Евгения Семененко. Таким же путем может пойти федерация бобслея и скелетона. У них в ожидании новых (отрицательных) результатов тестов Никита Трегубов, Алексей Пушкарев и Василий Кондратенко.
Потери могут быть и в лыжной сборной Норвегии. В команде заболел тренер Арильд Монсен, а позже стало известно, что ковид у Хейди Венг и Анне Кьерсти Кальво. Еще рано говорить о том, что лыжницы пропустят Игры, но ситуация тревожная. Обе команды не могут вылететь в Осло, чтобы частным рейсом отправиться в Пекин. Йоханнес Клэбо и его друзья определены как близкие контактные лица. Если все будет нормально, спортсмены вылетят на Игры 31 января (собирались 27-го), хотя теперь может быть и позже. Но и тут нельзя гарантировать, что кто-то из них не подцепит заразу прямо в самолете или до выхода на посадку.
Поэтому никому из спортсменов нельзя расслабляться. В самый ответственный момент остаться без главных соревнований в своей жизни может кто угодно. Камила Валиева, Александр Большунов, Кристина Резцова, Александр Третьяков, сборная по хоккею и остальные участники Игр — все в опасности. Да, даже Клэбо, который все это время прятался от ковида. Прививка ведь ничего не гарантирует. Тот же омикрон проходит у большей части как обычная простуда, но это только в 2019-м с такими симптомами можно было спокойно выйти на старт. Теперь же все гораздо серьезнее. И не поспоришь же.
Спортсменам остается только надеяться, что судьба будет к ним благосклонна и не перечеркнет четыре года (а у кого-то и больше) упорного труда. Запереться в комнате и ни с кем не общаться в Пекине все равно ведь не получится. Так что ждем, кому же удастся победить ковид в этой коварной русской рулетке. Кажется, Олимпиада в Китае запомнится не медалями, а именно этим.
Виктория Дмитриева