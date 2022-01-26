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22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

У сборной Норвегии большие неприятности из-за ковида. Клебо уже заперли на карантин

Вылет на Олимпиаду откладывается. Кроме того, тренеры обзванивают запасных, чтобы произвести срочные замены в мужской команде.

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Источник: AP 2021

В сборной Норвегии по лыжным гонкам если не катастрофа с коронавирусом, то большие неприятности. Лидеры команды Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг закрыты на карантин в отеле в итальянском Сейзер Альм. Йоханнес выкладывает тренировки из своей комнаты и ждёт отрицательных тестов, а тренеры сборной Норвегии уже начали обзванивать запасных, чтобы те были готовы в любой момент отправиться на Олимпиаду в Пекин.

Странно, что в норвежскую прессу просочилась информация о возможных заменах в мужской команде, тогда как «корона» на данный момент подтверждена только у лыжниц. Или мы чего-то не знаем?

10 дней в изоляции

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Коронавирусом заболели Хейди Венг и Анне Кальво. До 3 февраля они обязаны находиться в изоляции в отеле в Сейзер Альм, где сборная Норвегии проводила последний сбор перед поездкой в Пекин.

Затем они должны будут сдать пять подряд отрицательных тестов в течение четырёх дней и только после этого смогут вылететь на Олимпиаду. В лучшем случае они прибудут на Игры к 10 февраля, когда пройдёт классическая разделка на 10 км.

Будет ли норвежская федерация до последнего ждать прибытия лыжниц или произведёт замены, пока непонятно. Если бы норвежцы выбрали в качестве примера для действий федерацию бобслея и скелетона России, то уже сказали бы Анне и Хейди, чтобы решали свои проблемы сами, а на Олимпиаду они не едут.

Клебо закрыли вместе с больными

В том же отеле, где находятся Венг и Кальво, на карантине оказались Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг, лидеры сборной Норвегии и главные медальные надежды команды в Пекине.

Их тесты отрицательные, но пока лучшие лыжники мира не могут выехать в Норвегию, чтобы оттуда уже улететь в Китай. Более того, норвежская федерация, которая намеревалась отправить лыжную сборную в Пекин 27 января, перенесла вылет на 31 января. И решает вопрос, смогут ли застрявшие в Италии спортсмены вылететь в Пекин, не добираясь до Осло. Ведь, например, Сборная России отказалась от всех перелётов и вылетит в Китай прямо из Милана 29 января.

Возможно ли участие в Олимпиаде запасных?

Как пишут норвежские СМИ, тренеры лыжной сборной Норвегии уже начали обзванивать находящихся в Норвегии запасных. Спортсменов предупредили, чтобы они в любой момент были готовы к вылету в Пекин.

При этом о положительных тестах среди лыжников сборной Норвегии никакой информации нет. Зато известно, что «корону» выявили у двух тренеров.

В общем, ситуация для сборной Норвегии крайне сложная и нервная. И очень не хотелось бы, чтобы Клебо, Йохауг и вообще любой спортсмен из норвежской команды пропустил Олимпиаду. Как и любой спортсмен из любой другой команды. Иначе это не соревнования, а рулетка — кто вытащит счастливый билет и сможет хотя бы выступить в Пекине.

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