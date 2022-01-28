В программу Олимпиады в Пекине включили семь новых дисциплин. Россиянам в этих видах нечего ждать?

Практически на каждой Олимпиаде в программу Игр сейчас добавляются новые медальные розыгрыши. В Пекине таких станет семь, и почти все из них — командные. Во многих из них вообще только недавно начали проводить крупные соревнования. В большинстве случаев новшества обусловлены желанием Международного олимпийского комитета сделать Игры гендерно равными. «СЭ» рассказывает об олимпийских нововведениях в Пекине и дает прогноз, сможет ли сборная ОКР быть здесь в лидерах.

Смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике

В индивидуальном зачете по акробатике у России на последнем чемпионате мира были неплохие результаты. Любовь Никитина и Павел Кротов выиграли бронзу, а Максим Буров стал чемпионом. В командных соревнованиях наша тройка и вовсе обыграла всех остальных. А в 2019 году у России была бронза. Так что в этом виде фристайла у нас точно есть шансы на медаль.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMR-_gMF35G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMR-_gMF35G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMR-_gMF35G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pavel Krotov (@pavel.krotov.92)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Немного о правилах: команда состоит из трех человек — одна женщина и двое мужчин либо две женщины и один мужчина. Их индивидуальные результаты суммируются, а победителем становится тот, у кого очков получилось больше. Главные соперники — швейцарцы (золото и серебро двух прошлых чемпионатов мира), а также спортсмены из сборной Китая (все олимпийские медали во фристайле они завоевали в акробатике).

Прогноз для России: одна медаль.

Женские соревнования в монобобе

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Соревнования по бобслею проводятся с начала XX века, а на Олимпиаду этот вид спорта попал в 1924 году. Но до Игр в Пекине количество комплектов медалей, разыгрываемых в бобслее, было разным. Изначально в турнирах вообще принимали участие только мужчины, женские соревнования появились лишь в начале этого века. В 2022-м спортсмены будут участвовать в четырех видах бобслея: женщины — в монобобе и двойках, мужчины — в двойках и четверках.

Международный дебют новой олимпийской дисциплины «монобоб» прошел не так давно, в декабре 2020 года. Первый в истории этап мировой серии был организован в Германии, а чемпионкой там стала россиянка Надежда Сергеева. Правда, уже в текущем году победу праздновали американки Кейли Хамфрис (заключительный этап Кубка мира) и Элара Майерс-Тейлор (общий зачет).

Сергеева же попала в десятку, остальные россиянки были еще ниже. Так что вряд ли в этом виде нужно рассчитывать на медаль. Скорее, награды уйдут североамериканским девушкам.

Прогноз: без медалей.

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Соревнования по фристайлу в дисциплине «биг-эйр»

Биг-эйр в сноуборде был включен в олимпийскую программу еще на прошлой Олимпиаде, а в Пекине нововведение дойдет и до лыж. Спортсмены должны разогнаться и прыгнуть с большого трамплина, выполняя в процессе полета разные трюки. Обычно атлет летит на расстояние примерно 5−30 метров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CYjlveRsroN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CYjlveRsroN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CYjlveRsroN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ANASTASIA TATALINA? (@_tatalinaanastasia_)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

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Первые медали по биг-эйру в рамках чемпионата мира были разыграны два года назад. У мужчин тогда выиграл швейцарец Фабиан Бош, а единственный представитель России Дмитрий Макаров стал 35-м. В соревнованиях женщин победу одержала француженка Тесс Леде, а Анастасия Таталина осталась шестой. Это неплохой результат, но рассчитывать на медали не приходилось — отрыв от третьего места составил больше 70 баллов.

Показательнее будет посмотреть ситуацию с общим зачетом Кубка мира текущего сезона. Среди мужчин — ни одного россиянина. У женщин Таталина занимает 12-ю строчку, Ксения Орлова — 24-ю. Судя по прошлому году, зацепиться за что-то в биг-эйре можно только у женщин. В 2021 году чемпионат мира выиграла Анастасия Таталина, а Лана Прусакова заняла вторую строчку. Но Ланы из-за травмы в Пекине не будет, а вот Настя в заявке остается. Она вообще одной из первых получила олимпийскую экипировку и настроена на победу.

Прогноз: одна медаль.

Смешанная эстафета в шорт-треке

Для участия в эстафете спортсмены должны иметь квалификацию на Олимпийские игры в индивидуальном зачете, а также в мужской и женской эстафетах. Соответственно, в каждой команде будет двое мужчин и две женщины, а сами соревнования пройдут в формате забега на 2000 метров. Всего — 18 кругов по 111,12 метра каждый.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZLrXF-Kq3c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZLrXF-Kq3c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZLrXF-Kq3c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wij zijn TeamNL ?? (@teamnlinsta)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидаемым фаворитом будет команда Китая, которая побила рекорд в этом виде в октябре прошлого года в рамках олимпийских тестовых соревнований. В тот же день до китайцев мировой рекорд сначала побила четверка из Кореи, а через десять минут — из Нидерландов. Сборная КНР сейчас возглавляет зачет Кубка мира, но спортсмены из ОКР лидируют в мировом рейтинге. Так что за медаль россиянам можно будет побороться.

Прогноз: без медалей.

Ирина Аввакумова

Смешанные командные соревнования в прыжках на лыжах с трамплина

В командном первенстве по прыжкам на лыжах с трамплина от каждой команды выступают две девушки и двое мужчин. Они соревнуются на нормальном трамплине.

Для победы в этом виде важно, чтобы у одной страны и среди мужчин, и среди женщин были лидеры. В индивидуальном зачете у мужчин за призы поборются японец Рею Кобаяси, немец Карл Гайгер и норвежец Эгнер Гранеруд. Все они либо выигрывали медали на крупных турнирах, либо занимают высокое место в общем зачете Кубка мира. Евгений Климов в 2018 году на Играх занял только 26-е место и подобными результатами не обладает.

В женских соревнованиях лидируют японка Сара Таканаси, австрийка Марита Крамер и словенки Урса Богатай и Ника Крижнар. Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой на Олимпиаде в Пхенчхане, но сейчас находится не в оптимальной форме и вряд ли поборется за медали. А значит, не будет их и в командном турнире.

Прогноз: без медалей.

Командный сноуборд-кросс

В новом виде смогут принять участие 16 команд, в каждой из которой будет заявлено по два человека. Спортсмены соревнуются по системе плей-офф, пока в финале не останутся только четыре сборные. Среди них и разыграют олимпийский комплект медалей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZChXbOoL3T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZChXbOoL3T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZChXbOoL3T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgeny Genin (@genin_zhenya)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первыми стартуют мужчины. Когда участник одной из команд первым пересекает финишную черту, его преимущество передается девушке из той же сборной. Соответственно, все решается в женском заезде: кто приедет первым, та команда и победит. Все гонки пройдут за один день, 12 февраля.

Действующими чемпионами мира в этой дисциплине являются австралийцы Джаррид Хьюз и Белль Брокхофф. Итальянцы Лоренцо Соммарива и Микела Мойоли год назад стали вторыми. Россиян на пьедестале не было, так что и в Пекине здесь вряд ли будет медаль.

Прогноз: без медалей.

В итоге получается, что большинство новых олимпийских видов являются смешанными. Во многом результат в них зависит от индивидуальных способностей спортсменов. Если атлеты из одной страны сильны в каком-то виде, то они будут фаворитами и в командных стартах. Ну, а по итогам Олимпиады в Пекине можно будет изучить результаты соревнований в новых дисциплинах и понять, на чьей стороне играет МОК, расширяя олимпийскую программу. На летних Играх в Токио основные дивиденды от обновления «линейки» видов спорта получила сборная США. На зимних ОИ все пока кажется не столь однозначным.