Лыжная сборная Норвегии каждый день теряет бойцов. Ковидные тиски сжимаются

Самая звездная лыжная команда Олимпиады-2022 — сборная Норвегии — продолжает получать ужасные новости о заражениях на сборах на итальянском горном курорте Зайзер-Альма. Новая жертва положительного теста — Симен Хегстад Крюгер, двукратный олимпийский чемпион и один из самых универсальных лыжников мира. Конечно, норвежцы останутся фаворитами Пекина, даже если будут выступать там вторым или третьим составом, но и для «дрим тим» отсутствие Крюгера в заявке — большая потеря. Особенно с учетом того, что он планировался на третий коньковый этап эстафеты.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZC2gOMIsOb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZC2gOMIsOb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZC2gOMIsOb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Simen Hegstad Krüger (@simenkruger)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Моральный удар

Все началось с новости о положительном тесте у тренера спринтеров Арильда Монсена. После этого инфицированными оказались пятикратная чемпионка мира Хайди Венг (на последнем чемпионате мира бежавшая в эстафете) и Анне Кьерсти Кальво. И вот самый серьезный удар — на карантин отправлен Крюгер. Анализы остальных участников сбора в Зайзер-Альма пока отрицательные, но врач норвежской сборной Ойстейн Андерсен опасается, что не на долго. Самые большие опасения вызывают перспективы Харальда Амундсена, который жил с Крюгером в одной комнате. Юный Амундсен был включен в норвежскую заявку только как запасной, но считался главным кандидатом на замену Симена, если тот все же не сможет выступить в Пекине.

Нужно еще понимать, что норвежцы вообще крайне болезненно и дотошно относятся с информации о заражениях ковидом. В прошлом году они, не считаясь с финансовыми и спортивными потерями, пропустили несколько этапов Кубка мира, включая «Тур де ски» — только ради того, чтобы минимизировать риск подхватить злобный вирус. Особенно в этом усердствовал лидер мужской команды Йоханнес Клебо, у которого, вероятно, серьезная ковидофобия. Во время первых волн коронавируса он изолировался в своем доме, заставив прервать связи с внешним миром всю свою семью. Даже сейчас в Зайзер-Альма Клебо (впрочем, как и лидер женской команды Тереза Йохауг) жил отдельно от остальных — в другом отеле.

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В любом случае, чем бы ни закончилась нынешняя история с очагом заражения в норвежской команде, — это тяжелый моральный удар для наших главных соперников. Но сейчас точно не тот случай, когда надо радоваться несчастью конкурентов. Во-первых, такое может случиться с каждым, независимо от предпринимаемых мер безопасности. А, во-вторых, настоящая радость будет только от победы на лыжне, а не в лабораториях, тестирующих на ковид.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZMfrg-INpa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Therese (@johaugtherese)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сидим по комнатам отеля по 22 часа в сутки

Изначально планировалось, что норвежские лыжники вылетят в Пекин через Милан и Осло 27 января, но в связи с положительными тестами, дату перемещения на олимпийские трассы перенесли на 31 января. За это время тренеры и врачи планируют очертить круг зараженных и решить, кого из команды надо менять, а кого можно оставить в заявке в надежде, что пронесет. Все сдавшие положительный ПЦР болеют бессимптомно и продолжают тренироваться по мере возможности. Все условно здоровые (кроме Клебо и Йохауг) на всякий случай сменили гостиницу, но продолжают находиться в Италии, выбившись из прежнего графика высотной подготовки.

— Сейчас мы сидим по комнатам отеля по 22 часа в сутки и выходим на пару часов, чтобы подвигаться и потренироваться, — рассказал NRK тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. — Это довольно мрачно, когда ты лежишь один в номере и молишь бога, чтобы тест не оказался положительным. Многие лыжники тяжело восприняли новость о Крюгере. Нечасто видишь взрослых мужчин, плачущих из-за кого-то.

— Мы ждем новых результатов тестов и живем на данный момент в полной изоляции, — написал в соцсетях Йоханнес Клебо. — Мы должны принимать то, что происходит, и просто стараться сосредоточиться на Олимпиаде. Сделано все возможное, чтобы держаться подальше от ковида, так что скрещиваем пальцы и верим в лучшее.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZNAhrlLgzn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZNAhrlLgzn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZNAhrlLgzn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фарс вместо Олимпиады

Читайте также В сборной России по биатлону беда. Двух спортсменок и старшего тренера не пустили в Пекин

Общую картину шока для норвежских лыжных болельщиков дополнила информация о заражении восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген, которая по этой причине снялась со знаменитого итальянского альпийского марафона Марчалонга — он намечен на 30 января. По некоторым данным, 41-летняя звезда заразилась от своего маленького сына. Марит уже четыре года как завершила карьеру в сборной Норвегии, и сейчас бегает только в марафонах. Она не планировала ехать в Пекин, однако ситуация массового заражения лыжников на севере Италии оптимизма, мягко говоря, не внушает. Особенно с учетом, что в том же Зайзер-Альма накануне тренировалась и сборная России.

Правда, россияне уже успели покинуть итальянские Альпы, и сейчас уже тренируются на олимпийской лыжне Чжанцзякоу. Все они успешно сдали тесты после прилета, но затем телеграм-канал «Лыжная классика» опубликовал информацию, что в расположение нашей лыжной сборной тоже якобы имеются положительные тесты. Эту новость в интервью «Чемпионату» опроверг тренер Юрий Бородавко, впрочем заявивший, что пока не знает последних результатов ежедневного тестирования. В общем, накануне Олимпиады все словно сидят на пороховой бочке. А только сам факт отсутствия ковидных проблем перед стартом выглядит неимоверным счастьем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZKWQGAqqhu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZKWQGAqqhu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZKWQGAqqhu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Yulia Stupak (Belorukova) (@yulia_belorukova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.