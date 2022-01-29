CAS не допустил российских фристайлистов Шульдякова и Махнева до участия в Олимпиаде

Оба спортсмена не смогли принять участие в этапах Кубка мира в канадском Трембланте (7−8 января 2022 года) и американском Дир Вэлли (12−14 января 2022 года), так как они не были привиты вакциной, признанной в США и Канаде. Также они не смогли получить особое разрешение на въезд для невакцинированных. В связи с этим они не набрали очков на этих этапах и не попали в квоту спортсменов, имеющих право участвовать в Олимпиаде.

Спортсмены попросили, чтобы две неиспользованные квоты, которые получила Россия в дисциплинах фристайла были перенесены на могул, чтобы они все же могли принять участие в соревнованиях. Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила их прошение, так как судьи постановили, что у них нет юрисдикции для решения данного вопроса.

«Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия, — говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР). — До получения полного текста указанного решения Олимпийский комитет России не будет комментировать вынесенный судебный акт.



Единственное, о чем мы можем заявить с уверенностью — ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу Выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх».