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18:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

CAS не допустил российских фристайлистов Шульдякова и Махнева до участия в Олимпиаде

Российские фристайлисты Андрей Махнев и Артем Шульдяков, выступающие в могуле, не смогут принять участие в зимней Олимпиаде в Пекине.

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Источник: Инстаграм Артема Шульдякова

Оба спортсмена не смогли принять участие в этапах Кубка мира в канадском Трембланте (7−8 января 2022 года) и американском Дир Вэлли (12−14 января 2022 года), так как они не были привиты вакциной, признанной в США и Канаде. Также они не смогли получить особое разрешение на въезд для невакцинированных. В связи с этим они не набрали очков на этих этапах и не попали в квоту спортсменов, имеющих право участвовать в Олимпиаде.

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Спортсмены попросили, чтобы две неиспользованные квоты, которые получила Россия в дисциплинах фристайла были перенесены на могул, чтобы они все же могли принять участие в соревнованиях. Выездная коллегия Спортивного арбитражного суда (CAS) не удовлетворила их прошение, так как судьи постановили, что у них нет юрисдикции для решения данного вопроса.

«Фактически российским спортсменам по формальному основанию отказали в осуществлении правосудия, — говорится в заявлении Олимпийского комитета России (ОКР). — До получения полного текста указанного решения Олимпийский комитет России не будет комментировать вынесенный судебный акт.

Единственное, о чем мы можем заявить с уверенностью — ОКР в ближайшее время обратится в Международный олимпийский комитет и Международный совет по спортивному арбитражу (ICAS) с требованием реформировать работу Выездной коллегии CAS таким образом, чтобы спортсмены имели право на экстренную судебную защиту по всем вопросам, касающимся их участия в Олимпийских играх».

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4-го по 20 февраля.

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