Йоханнес Клебо объявил цели на Олимпийские игры

«Во-первых, цель — выйти на старт. Затем — показать себя с лучшей стороны. Чего стоила эта встряска, мы получим ответ во время Олимпиады. Но я всё равно настроен позитивно, хотя психологически довольно тяжело постоянно сидеть и ждать следующего результата ПЦР-теста.



Как жить под таким высоким давлением? Я привык к ожиданиям и возлагаю большие надежды на себя. Вот что мне приходится терпеть.



Пока будут проходить Олимпийские игры, я хочу сделать всё возможное, чтобы участвовать в них. Поэтому я сейчас живу так, как живу», — приводит слова Клебо VG.