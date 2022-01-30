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01:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Йоханнес Клебо объявил цели на Олимпийские игры

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о целях на Олимпийские игры в Пекине после встряски, связанной с заражением коронавирусом в сборной Норвегии.

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Источник: AFP 2021
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«Во-первых, цель — выйти на старт. Затем — показать себя с лучшей стороны. Чего стоила эта встряска, мы получим ответ во время Олимпиады. Но я всё равно настроен позитивно, хотя психологически довольно тяжело постоянно сидеть и ждать следующего результата ПЦР-теста.

Как жить под таким высоким давлением? Я привык к ожиданиям и возлагаю большие надежды на себя. Вот что мне приходится терпеть.

Пока будут проходить Олимпийские игры, я хочу сделать всё возможное, чтобы участвовать в них. Поэтому я сейчас живу так, как живу», — приводит слова Клебо VG.

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