Сборная Норвегии потеряла претендента на три золота Пекина-2022

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Лидер мирового лыжного двоеборья Ярл Магнус Риибер, скорее всего, не сможет принять участия в Олимпиаде 2022 из-за положительного теста на коронавирус.

24-летний норвежец выиграл три последних Кубка мира и все личные дисциплины на двух последних чемпионатах мира. В Пекине он претендовал на три золотых медали — две личных плюс на победу в составе эстафеты.

Без Ярла Магнуса норвежцы навряд ли смогут бороться за первое место, тем более что еще двое других двоеборцев — Эспен Андерсен и Эспен Бьорнстад — сейчас тоже сидят в карантине. Возможно, у скандинавов просто не наберется спортсменов для командного старта в двоеборье.