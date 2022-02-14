Анастасия Таталина прошла в финал фристайла слоупстайл на ОИ-2022
В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» завершился квалификационный раунд в дисциплине фристайл слоупстайл среди женщин.
В Чжанцзякоу (Китай) на стадионе «Снежный парк Гэньтин» завершился квалификационный раунд в дисциплине фристайл слоупстайл среди женщин.
Россию в данном соревновании представляли только две спортсменки — Анастасия Таталина и Ксения Орлова.
Таталина заняла 5 место, тем самым смогла пройти в финал соревнования. Её результат — 72.03 балла. Орлова же завершила соревнование на 21 месте, заработав 45.31 балла. Она не прошла в финал.
Первое место у эстонки Келли Силдару — 86.15 балла. У представительницы Норвегии Юханне Килли — 86.00 балла, она заняла второе место. У Эйлин Гу — третье место (79.38 балла).
Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.