Анастасия Таталина прошла в финал фристайла слоупстайл на ОИ-2022

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Россию в данном соревновании представляли только две спортсменки — Анастасия Таталина и Ксения Орлова.

Таталина заняла 5 место, тем самым смогла пройти в финал соревнования. Её результат — 72.03 балла. Орлова же завершила соревнование на 21 месте, заработав 45.31 балла. Она не прошла в финал.

Первое место у эстонки Келли Силдару — 86.15 балла. У представительницы Норвегии Юханне Килли — 86.00 балла, она заняла второе место. У Эйлин Гу — третье место (79.38 балла).