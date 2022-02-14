«Еще проверьте, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика». Степанова ответила на обвинения шведского журналиста

Финишер золотой эстафеты в составе сборной России Вероника Степанова ответила в своем фирменном стиле на обвинения обозревателя шведского издания Expressen Томаса Петтерссона. В минувшую субботу этот журналист опубликовал предположение о том, что причиной хорошей работы лыж россиянок и немок в эстафетном забеге стали запрещенные фторовые смазки. Подобные обвинения вызвали гнев нашей спортсменки, которая дала шведу яркую отповедь, сопровожденную собственным пляжным фото.

— Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он их просто чувствует на расстоянии — даже если их там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет, — написала Степанова в Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ9YH3-s_re/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ9YH3-s_re/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ9YH3-s_re/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вещество из черного списка

Неоднозначный комментарий Петтерссона о фторе доступен только для читателей Expressen с платной подпиской, поэтому в России навряд ли кто-то обратил бы на это внимание, если бы не дерзкий пост Вероники. Впрочем, в лыжных пабликах домыслы шведского журналиста обсуждаются достаточно активно. Суть обвинений в том, что Петтерссону показалось (никаких доказательств у него нет), что лыжи россиянок и немок в субботней эстафете катили намного лучше, чем у главных соперниц — норвежек, шведок и финнок, которые, в общем-то, не уступали нашим девушкам по составу (если брать исключительно по именам и по титулам).

Фоторепортаж Золотая эстафета

Томас объясняет это тем, что при холодной погоде смазки и парафин всех команд работали в первых олимпийских гонках более-менее одинаково, но в субботу потеплело, перед женской эстафетой прошел снег, и это изменило расклад. Швед предполагает: из-за того, что российская и немецкая команды якобы используют смазку с содержанием вредного фтора C8. Это вещество по экологическим соображениям запрещено в странах ЕС и также включено в черный список международных федераций лыж и биатлона. Однако в Китае нет запрета на фторсодержащие продукты C8/PFOA, и в целом проверка смазок на это вещество на Олимпиадах не проводится.

У международных федераций сейчас просто нет надежных методов выявления запрещенного фтора, поэтому перед началом нынешнего сезона с команд просто взяли честное слово, что они не будут вредить экологии ради достижения результатов. А добиться преимущества с помощью фторовых смазок действительно реально. Они работают намного лучше, чем одобренные экологами. Другой вопрос, что нарушителей фейр-плей можно разве что поймать за руку. Петтерссон этого не делал, а просто пустился в странные рассуждения, этичность которых вызывает большие вопросы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZ9H0_Gs9op/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZ9H0_Gs9op/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZ9H0_Gs9op/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Veronika Stepanova (@stepanova_nika01)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Всегда есть место для сомнений

— Спортсменов постоянно проверяют на запрещенные вещества в организме, но никто не проверяет, чем они смазали свои лыжи, — сокрушается Петтерссон. — Это может быть решающим фактором, но использовались ли мази C8 в женской эстафете, мы так никогда и не узнаем. В случае со сборными ОКР и Германии это либо была блестящая работа смазчиков, выполненная по всем правилам, либо нарушение правил. Проблема лыжных гонок в том, что всегда есть место для подобных сомнений. К сожалению, все мы сейчас находимся в такой ситуации.

В конце прошлого года Международный союз биатлонистов провел выборочную инспекцию вакс-кабин и оштрафовал за использование фтора C8 сборные Литвы и Молдавии. Затем были сообщения о якобы пойманных на таких нарушениях лыжниках из Швеции и Норвегии. Произошло это в начале нынешнего года во время Кубка Скандинавии в шведском городе Фалун. Однако имена обманщиков не обнародованы, а о санкциях в их отношении не объявлено. Не исключено, что обозревателю Петтерссону стоит сначала поискать вредителей у себя на родине.

Тесты оборудования для проверки смазок на фтор проводились FIS во время этапа Кубка мира в Фалуне еще два года назад. Но они закончились полным провалом для системы тестирования. Результаты были практически случайными. Отстранять кого-то на основании столь ненадежных данных — полный абсурд. Тем не менее международные федерации лыж и биатлона под давлением экологов объявили о полном запрете фторовых смазок и порошков. Но единственным источником выявления нарушителей остаются рейды по вакс-кабинам. В Европе они имеют какой-то смысл, поскольку использование вещества C8/PFOA запрещено законом. Но в Китае фторовые облавы не отражены ни в каких регламентах. Поэтому командам остается только верить друг другу на слово, ну или подозревать конкурентов в наличии «моторчика в трусиках», как это делает журналист Expressen.