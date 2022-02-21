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17:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Австрийский лыжник рассказал, как допинг улучшил его результаты

Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за применение допинга, рассказал, как переливания крови влияли на его результаты.

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Источник: Reuters

Спортсмен занимался переливанием крови с 2016 по 2019 годы, после чего его мошенничество раскрылось.

«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше. Многие подумают, что это небольшие числа, но это не так. Если посмотреть на протоколы, то это ускорение позволяет добиться многого. Например, на 15-километровой дистанции 30-секундное улучшение результата позволит подняться с 30-го на 15-е место. Мне очень хотелось достичь успеха на домашнем этапе Кубка мира. Я думал, что многие мои конкуренты принимают допинг, поэтому решил тоже принять его, чтобы добиться более высоких результатов», — цитирует Хауке Dagbladet.

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