Австрийский лыжник рассказал, как допинг улучшил его результаты
Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за применение допинга, рассказал, как переливания крови влияли на его результаты.
Австрийский лыжник Макс Хауке, дисквалифицированный за применение допинга, рассказал, как переливания крови влияли на его результаты.
Спортсмен занимался переливанием крови с 2016 по 2019 годы, после чего его мошенничество раскрылось.
«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше. Многие подумают, что это небольшие числа, но это не так. Если посмотреть на протоколы, то это ускорение позволяет добиться многого. Например, на 15-километровой дистанции 30-секундное улучшение результата позволит подняться с 30-го на 15-е место. Мне очень хотелось достичь успеха на домашнем этапе Кубка мира. Я думал, что многие мои конкуренты принимают допинг, поэтому решил тоже принять его, чтобы добиться более высоких результатов», — цитирует Хауке Dagbladet.