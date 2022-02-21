Австрийский лыжник рассказал, как допинг улучшил его результаты

«Если я бежал 30 минут, то с допингом результаты улучшались на 30 секунд. Если брать часовую дистанцию, то можно было отыграть минуту. После допинга я становился намного лучше. Многие подумают, что это небольшие числа, но это не так. Если посмотреть на протоколы, то это ускорение позволяет добиться многого. Например, на 15-километровой дистанции 30-секундное улучшение результата позволит подняться с 30-го на 15-е место. Мне очень хотелось достичь успеха на домашнем этапе Кубка мира. Я думал, что многие мои конкуренты принимают допинг, поэтому решил тоже принять его, чтобы добиться более высоких результатов», — цитирует Хауке Dagbladet.