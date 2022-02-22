Российский фристайлист объяснил объятия с украинцем на Олимпиаде в Пекине

«Олимпиада — это спорт, а не политика. Мы познакомились, когда начали заниматься фристайлом. С тех пор мы дружим и поддерживаем хорошие отношения», — объяснил Буров. Он также заявил, что рад полученной поддержке от олимпийского движения.