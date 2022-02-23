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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

России отдали победу в эстафете юниорского ЧМ, но изучили фотофиниш и отобрали золото

Противоречивая ситуация сложилась на финише женской лыжной эстафеты на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Лигне (Норвегия).

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Источник: РИА "Новости"

Изначально победу отдавали сборной России, команду объявили победителем, россиянки успели порадоваться. В протоколе отрыв России от Норвегии, занявшей второе место, составлял 0,2 секунды, который затем уменьшился до 0,1 секунды.

Вскоре после этого изучили фотофиниш, по итогам которого выяснилось, что победила Норвегия. Итоговый отрыв норвежек от россиянок составил 0,1 секунды. Третье место в гонке заняла сборная Германии, отставшая на 35,4 секунды.

За национальную команду России выступили Евгения Крупицкая, Дарья Непряева, Анна Кожинова и Елизавета Бекишева.

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