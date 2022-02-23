России отдали победу в эстафете юниорского ЧМ, но изучили фотофиниш и отобрали золото

Изначально победу отдавали сборной России, команду объявили победителем, россиянки успели порадоваться. В протоколе отрыв России от Норвегии, занявшей второе место, составлял 0,2 секунды, который затем уменьшился до 0,1 секунды.

Вскоре после этого изучили фотофиниш, по итогам которого выяснилось, что победила Норвегия. Итоговый отрыв норвежек от россиянок составил 0,1 секунды. Третье место в гонке заняла сборная Германии, отставшая на 35,4 секунды.