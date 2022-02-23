Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Бернли
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:30
Уотфорд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
24.02
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
24.02
Даллас
Виннипег
Хоккей. НХЛ
24.02
Тампа-Бэй
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
24.02
Монреаль
Баффало
Хоккей. НХЛ
24.02
Аризона
Лос-Анджелес
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира среди юниоров

Мужская сборная России уверенно выиграла эстафету 4×5 км на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Линге (Норвегия).

Наверх
Источник: Reuters

На первых этапах россияне шли в группе лидеров, но эстафету на заключительный этап передали уже с отрывом в 7 секунд от сборной США, 12 — от Норвегии. За 2,5 км до финиша преимущество России достигло уже 33 секунд, а США и Норвегия боролись только за серебро.

В составе сборной России выступали Никита Родионов, Александр Ившин, Никита Денисов и Савелий Коростелёв. Накануне они заняли первые четыре места в коньковом масс-старте на 30 км.

Лыжные гонки. Чемпионат мира среди юниоров. U20. Линга, Норвегия
Юноши. Эстафета, 4×5 км.

  1. Россия — 49.16,4
  2. Норвегия — отставание +21,8
  3. США — +22,4

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь