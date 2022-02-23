Российские лыжники выиграли эстафету на чемпионате мира среди юниоров

На первых этапах россияне шли в группе лидеров, но эстафету на заключительный этап передали уже с отрывом в 7 секунд от сборной США, 12 — от Норвегии. За 2,5 км до финиша преимущество России достигло уже 33 секунд, а США и Норвегия боролись только за серебро.