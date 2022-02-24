Шведская лыжная ассоциация объявила о бойкоте соревнований, которые будут проходить в России
Шведская лыжная ассоциация объявила, что не будет выставлять своих спортсменов на соревнования, которые проходят на территории России.
Шведская лыжная ассоциация объявила, что не будет выставлять своих спортсменов на соревнования, которые проходят на территории России.
«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в “Солнечной долине”. Сейчас в России находится сборная Швеции по этой дисциплине, безопасность наших атлетов — наш приоритет. Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, чтобы гарантировать им безопасность во время пребывания в России и на пути домой», — приводятся слова главы ассоциации Карин Маттссон на официальном сайте организации.