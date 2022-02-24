Шведская лыжная ассоциация объявила о бойкоте соревнований, которые будут проходить в России

«Мы не будем участвовать ни в каких соревнованиях в России. Это касается и предстоящего этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс в “Солнечной долине”. Сейчас в России находится сборная Швеции по этой дисциплине, безопасность наших атлетов — наш приоритет. Поэтому мы просим МИД Швеции о поддержке, чтобы гарантировать им безопасность во время пребывания в России и на пути домой», — приводятся слова главы ассоциации Карин Маттссон на официальном сайте организации.