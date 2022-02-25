FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени

ТАСС, 25 февраля. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отменила проведение оставшихся этапов Кубка мира сезона-2021/22 в России. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

В частности, отменен финал Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени с 18 по 20 марта.

Также были отменены этапы Кубка мира по ски-кроссу в Челябинской области (25−27 февраля), лыжной акробатике в Ярославле (26−27 февраля), а также этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин в Нижнем Тагиле (18−20 марта) и в Чайковском (25−27 марта).