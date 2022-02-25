Организаторы этапа Кубка мира в Лахти получили угрозы в адрес Большунова и других россиян

Речь о безопасном участии в этапе Кубка мира в Лахти звёздных российских лыжников, среди которых трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и лидер Кубка мира Наталья Непряева. Ситуацию обостряет военный конфликт России и Украины.

«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о соревнованиях с участием российских спортсменов в то время, когда Россия атакует Украину. Меньше всего мы хотим, чтобы безопасность кого-либо из спортсменов подверглась здесь безопасности», — приводит слова Юппи Ilta-Sanomat.