Организаторы этапа Кубка мира в Лахти усилят меры безопасности из-за угроз в адрес российских лыжников

Организаторы этапа Кубка мира в Лахти получили угрозы в адрес Большунова и других россиян

«Много сообщений с угрозами. Они очень ясно дают понять, что люди думают о таких мероприятиях, проводимых с участием российских спортсменов, когда Россия вторглась в Украину. Тон был истолкован как очень резкий и угрожающий, мы действуем соответственно», — сказал Йоуппи.