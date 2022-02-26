Большунов не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти
Российский лыжник Александр Большунов не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Российский лыжник Александр Большунов не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти.
В четвертом забеге он стал третьим, проиграв лидеру 0,07 секунды. Из российских спортсменов в полуфинал прошел только Глеб Ретивых. Он стал вторым в третьем забеге.
Ранее в женском спринте в полуфинал прошла россиянка Наталья Непряева.