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16:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти

Российский лыжник Александр Большунов не прошел в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в финском Лахти.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертом забеге он стал третьим, проиграв лидеру 0,07 секунды. Из российских спортсменов в полуфинал прошел только Глеб Ретивых. Он стал вторым в третьем забеге.

Ранее в женском спринте в полуфинал прошла россиянка Наталья Непряева.

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