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13:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончарова возмутилась неуважению российских атлетов за границей из-за ситуации на Украине

Чемпионка России по лыжному двоеборью Анастасия Гончарова выложила эмоциональный пост об отношении к российским спортсменам за границей.

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«Выходя на улицу за границей, не показывай, что ты русский… Серьёзно? Разве этот мир должен быть так устроен? Я всегда думала, что спорт вне политики. То, что сейчас происходит в мире — это решение властей. Так почему это должно сказываться на людях, которые не лезут в политические действия?

Почему русские спортсмены, находящиеся за границей, должны чувствовать на себе давление и отсутствие личной безопасности? Почему если ты на пробежке в форме, на которой написано “RUSSIA”, то ты “красная тряпка” для всех инициативных иностранцев, которые считают, что имеют право высказать свои недовольства именно тебе? Без флага и гимна теперь и на улице, получается

Спортсмены не имеют отношения к политическим действиям. Я призываю спортсменов всех стран и всех видов спорта сохранять нейтральную позицию. Максимально стараться сделать так, чтобы спортсмены обеих стран чувствовали себя в безопасности, чтобы могли спокойно делать своё дело. Никому не пожелаю оказаться в такой ситуации. Поддержите #спортвнеполитики», — написала Гончарова у себя в «инстаграме».

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