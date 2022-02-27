Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бохум
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Венеция
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Анже
Ланс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брест
Лорьян
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Клермон Фут
Бордо
11
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Метц
Нант
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Вулверхэмптон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вильярреал
Эспаньол
41
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Бетис
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:05
Труа
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Аугсбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:05
Специя
Рома
Футбол. Зарубежный
15:00
Монако
Реймс
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Осасуна
Футбол. Зарубежный
14:35
Торино
Кальяри
12
Хоккей. НХЛ
21:00
Каролина
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас
Баффало
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:50
Лацио
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Атлетик
Хоккей. НХЛ
23:00
Чикаго
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона
Виннипег
Хоккей. НХЛ
28.02
Коламбус
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
28.02
Рейнджерс
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
28.02
Анахайм
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Айлендерс
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Колорадо
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
Миннесота
73
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Бостон
13
Все события
Фоторепортажи
56Олимпиада в Пекине: церемония закрытия
11Пекин-2022: лучшие кадры 18 февраля
15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Непряева стала 2-й в классической разделке на этапе КМ в Лахти, уступив Йохауг 1 секунду

В Лахти (Финляндия) завершилась женская классическая индивидуальная гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победу в ней одержала норвежская лыжница Терезе Йохауг. Второй стала россиянка Наталья Непряева, уступившая Йохауг 1,2 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Финляндии Криста Пярмякоски.

Ближайшие конкурентки Непряевой по Кубку мира шведка Эбба Андрессон и американка Джессика Диггинс стали шестой (+57,2) и 20-й (+1.43,4) соответственно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Индивидуальная гонка, классический стиль, 10 км.

  1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 24.28,4
  2. Наталья Непряева (Россия) — отставание +1,2 секунды
  3. Криста Пярмякоски (Финляндия) +16,5
    …6. Эбба Андерссон (Швеция) +57,2
    …13. Татьяна Сорина (Россия) +1.17,6
    …20. Джессика Диггинс (США) +1.43,4
    …23. Екатерина Смирнова (Россия) +1.48,8
    …25. Мария Истомина (Россия) +1.52,9
    …41. Анастасия Рыгалина (Россия) +2.33,0
    …44. Христина Мацокина (Россия) +2.42,7
    …48. Ольга Кучерук (Россия) +3.06,7.

 Каролина Севастьянова удивила подписчиков новым откровенным фото!
Самая сексуальная девушка-боец ММА снова впечатлила фанатов!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь