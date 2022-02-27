Непряева стала 2-й в классической разделке на этапе КМ в Лахти, уступив Йохауг 1 секунду

Непряева стала 2-й в классической разделке на этапе КМ в Лахти, уступив Йохауг 1 секунду

В Лахти (Финляндия) завершилась женская классическая индивидуальная гонка на 10 км в рамках восьмого этапа Кубка мира по лыжным гонкам.