«Мне жаль спортсменов, но они представляют свою страну. В текущей ситуации это неправильно». Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди, на голове. И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу. Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволено выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — сказала Йохауг.