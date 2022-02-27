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16:14 (мск), источник: Sports.Ru

«Мне жаль спортсменов, но они представляют свою страну. В текущей ситуации это неправильно». Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг считает, что российским лыжникам не должно быть позволено выступать на Кубке мира из-за событий в Украине.

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Источник: Reuters
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«Прежде всего мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди, на голове. И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу. Я сочувствую спортсменам, но в то же время неправильно, что им позволено выступать. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — сказала Йохауг.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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