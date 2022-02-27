Финн Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов стал пятым
27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом.
27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом.
Победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа.
Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым, Александр Большунов — пятым.
Лыжные гонки. Лахти (Финляндия). Кубок мира.
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К). Финал.