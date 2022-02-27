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17:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финн Нисканен выиграл гонку с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов стал пятым

27 февраля на этапе Кубка мира в финском Лахти мужчины пробежали классическую гонку на 15 км с раздельным стартом.

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Источник: Reuters

Победу одержал финский лыжник Йиво Нисканен. Вторым стал норвежец Йоханнес Клебо. Замкнул тройку призеров швед Вильям Поромаа.

Россиянин Алексей Червоткин стал четвертым, Александр Большунов — пятым.

Лыжные гонки. Лахти (Финляндия). Кубок мира.
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (К). Финал.

  1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5.
  2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 33.24,1.
  3. Вильям Поромо (Швеция) — 33.24,5.
  4. Алексей Червоткин (Россия) — 33.28,5.
  5. Александр Большунов (Россия) — 33.30,9.
  6. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 33.41,4.
  7. Илья Семиков (Россия) — 33.52,6.
  8. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 34.00,6.
  9. Харальд Амундсен (Норвегия) — 34.03,4.
  10. Ристоматти Хакола (Финляндия) — 34.07,9
    …12. Иван Якимушкин (Россия) — 34.09,4
    …23. Денис Спицов (Россия) — 34.55,0
    …24. Александр Терентьев (Россия) — 34.56,4.

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