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18:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Непряева зарубилась в Лахти с Йохауг. Клебо обыграл Большунова

Вопрос с БХГ, похоже, решен. Женский трофей отправится в Россию.

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Финский этап Кубка мира принес России одну медаль. В спринте команда Елены Вяльбе обошлась попаданиями в финалы Глеба Ретивых и Натальи Непряевой, но в разделке в воскресенье наконец случился подиум.

Отличилась все та же Непряева. Напомним, что в олимпийском Пекине на этой же самой дистанции и в этом же самом стиле она заняла обиднейшее четвертое место. От бронзы ее отделили 0,1. Теперь Наталья заметно продвинулась вперед. Больше того, едва не сотворила сенсацию — легендарной Терезе Йохауг россиянка проиграла меньше 1,5 секунды. Причем подопечная Бородавко накатывала и прошла вторую половину дистанции быстрее норвежки — небывалая история!

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— Хороший результат, — сказал «СЭ» Юрий Бородавко. — Мы знаем, что Наталья — специалист классического хода. Она здорово провела гонку. Великолепно подготовленные лыжи и в подъемах, и на спусках. Ей не хватило каких-то 100−150 метров спуска, чтобы отыграть гандикап, который был у Йохауг.

— Секундочка, как обычно, — усмехнулась сама Непряева в интервью телевизионщикам после финиша. — Как на иголках была после своего финиша, ждала итогов гонки. Тереза выигрывала у меня, но ощущения были такими, что не все потеряно. Особенно на стадионе.

Новая феерия Нисканнена

Ждали мы призов и в мужской гонке с раздельным стартом. Александр Большунов претендует на медали абсолютно в каждой гонке. А уж на классической «пятнашке» у него олимпийское серебро Пекина. Плюс очень хороши в этом виде программы Алексей Червоткин и Илья Семиков. В удачный день любой из них может быть в тройке. В итоге все они вошли в топ-7. Но до пьедестала не добрался никто.

На отсечке 3,7 км лидировал Большунов. С 8,7 до 11,5 — Клебо. Но на третьем круге включился главный классист мира Ииво Нисканнен. По-другому и быть не могло. Проиграть дома свою коронку он просто не мог. Тем более что в Финляндии наконец пустили зрителей на стадион — который тут же заполнился. Последние 3 км в исполнении Ииво — это что-то. За них он привез Сан Санычу больше 20 секунд. Примерно столько же Йоханнесу. И победил с большим запасом.

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Серебро турбофинишем выгрыз Клебо. Неожиданная бронза у шведа Поромаа. А Алексей Червоткин стал четвертым, на 2,4 опередив трехкратного олимпийского чемпиона Большунова.

Клебо уже не достать

Теперь российская сборная переезжает в Норвегию. В четверг спринты в Драммене, а на уик-энд запланированы Королевские марафоны в Осло.

Вполне вероятно, что оттуда Наталья Непряева переедет в Швецию в статусе обладательницы Большого хрустального глобуса. После Финляндии ее преимущество над занимающей вторую строчку Джессикой Диггинс — 278 очков. Если финала Кубка мира не будет (что вероятно), то в этом сезоне остается только четыре личные гонки. За победу, напомним, полагается 100 баллов. Таким образом, очевидно, что шансы россиянки взять общий зачет очень велики. Даже если американка выиграет все оставшиеся гонки (чего, конечно, не произойдет), Наталье надо будет набрать всего 123 очка. Это либо четырежды финишировать восьмой, либо занять второе и третье места. В общем, помешать Непряевой взять трофей может только чудо.

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Клебо же не помешает уже ничего. Его отрыв от Большунова — 497 очков. Если опять же финал Кубка мира окончательно отменят, Большой хрустальный глобус, который два сезона подряд был у Александра, вернется в Норвегию.

Владимир Иванов

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