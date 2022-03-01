Российская лыжница готова выиграть Кубок мира. Все могут испортить норвежцы

Двуличная Йохауг

Европейское лицемерие продолжает показывать себя со всех сторон. На минувших выходных в Финляндии состоялся этап Кубка мира. В гонке с раздельного старта за победу боролись Наталья Непряева и Тереза Йохауг. Россиянка и норвежка бежали значительно быстрее всех остальных и между собой решали судьбу гонки.

Наталья финишировала раньше и ждала соперницу в кресле для промежуточного лидера. Преимущество Йохауг таяло, однако Тереза все же сумела выцарапать секунду с небольшим у Непряевой на последних метрах дистанции. Россиянка достойно приняла этот результат и вышла поздравить норвежку. Соперницы мило обнимались и радовались друг за друга.

Казалось, что Йохауг решила не смешивать спорт и политику. Но потом она подошла к норвежским СМИ и вставила нож в спину Непряевой и всей сборной России.

Я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу. Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи. Они же представляют свою страну с флагом на груди. Тереза Йохауг норвежская лыжница

Пять минут назад Тереза обнималась с Непряевой и мило перебрасывалась с ней поздравлениями, а потом сказала, что русским не место в спорте. Самое печальное, что подобной позиции придерживаются и в Федерации лыжных видов спорта Норвегии и настаивают на том, чтобы не пускать наших лыжников на последние этапы Кубка мира.

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Россия планирует поехать в Норвегию

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Сборная России пока готовится поехать в Норвегию и выступить там. Это подтверждает и старший тренер команды Юрий Бородавко. Лыжники уже находятся в ЕС, поэтому переместиться в Норвегию из Финляндии не составит труда. В конце концов можно сделать это по земле. Обратно в Россию пока можно вылететь через Стамбул. Если в FIS не пойдут на поводу у норвежцев, то Непряева выиграет первый Глобус для страны в женской части за 21 год.

Отрыв россиянки от занимающей второе место в общем зачете Джессики Диггинс составляет 278 очков, от идущей на третьей позиции шведки Эббы Андерссон — 285 баллов. Американка и шведка гораздо слабее нашей Непряевой и в случае допуска Натальи к заключительным этапам Кубка мира никак не отыграют это отставание.

В теории они могут не догнать Непряеву и в случае, если сборную России все же отстранят от соревнований. Тем более что финал Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени, пока никуда не перенесли. Зная «расторопность» FIS в этих вопросах, финал могут просто отменить. Как в Международной федерации лыжных видов спорта уже делали в январе этого года, сославшись на коронавирус.