Клебо объявил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Во вторник у всех участников спринтерской сборной Норвегии по лыжным гонкам, в которую ходит Клебо, были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. С 3 по 6 марта в Норвегии пройдут гонки в рамках Кубка мира.

«Сейчас большинство факторов указывает, что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам. Так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клебо NRK.