Клебо объявил о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что намерен сосредоточиться на тренировках, а текущий сезон Кубка мира для него с наибольшей вероятностью окончен.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что намерен сосредоточиться на тренировках, а текущий сезон Кубка мира для него с наибольшей вероятностью окончен.
Во вторник у всех участников спринтерской сборной Норвегии по лыжным гонкам, в которую ходит Клебо, были выявлены положительные результаты тестов на коронавирус. С 3 по 6 марта в Норвегии пройдут гонки в рамках Кубка мира.
«Сейчас большинство факторов указывает, что сезон для меня окончен. Теперь я сосредоточен только на том, чтобы поправиться и как можно скорее приступить к тренировкам. Так что посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Клебо NRK.
Ранее во вторник президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила РИА Новости, что российские лыжники также досрочно завершили участие в сезоне в связи с запретом организаторов норвежских этапов Кубка мира о допуске россиян на фоне осложнения российско-украинских отношений.