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18:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клебо досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира 2022 года.

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Источник: AFP 2022
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Российский лыжник Большунов лишился шансов на победу в Кубке мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира 2022 года. «Большой хрустальный глобус» достанется ему, так как российские лыжники пропустят заключительные этапы КМ.

Клебо имеет 1375 очков и теперь недосягаем для идущего на втором месте россинина Александра Большунова (878 очков). На третьем месте идет финн Ийво Нисканен (585), который и так не имел математических шансов подняться на первое место.

Таким образом, Клебо выиграет свой третий «Большой хрустальный глобус» в карьере и опередит по количеству трофеев Большунова, у которого две победы.

Сегодня, 1 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники завершили международный сезон, они пропустят оставшиеся этапы Кубка мира.

25-летний Клебо на прошедшей Олимпиаде в Пекине завоевал золото в спринте и командном спринте, серебро в эстафете и бронзу в разделке. 25-летний Большунов на Играх-2022 завоевал пять медалей (золото в скиатлоне, эстафете и масс-старте, а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте).

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