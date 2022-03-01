Клебо досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира 2022 года. «Большой хрустальный глобус» достанется ему, так как российские лыжники пропустят заключительные этапы КМ.

Клебо имеет 1375 очков и теперь недосягаем для идущего на втором месте россинина Александра Большунова (878 очков). На третьем месте идет финн Ийво Нисканен (585), который и так не имел математических шансов подняться на первое место.

Таким образом, Клебо выиграет свой третий «Большой хрустальный глобус» в карьере и опередит по количеству трофеев Большунова, у которого две победы.

Сегодня, 1 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российские лыжники завершили международный сезон, они пропустят оставшиеся этапы Кубка мира.