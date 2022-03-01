Текущие события
Футбол. Кубок России
20:00
Динамо
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Лестер
Хоккей. НХЛ
2.03
Коламбус
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
2.03
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
2.03
Филадельфия
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
2.03
Детройт
Каролина
Хоккей. НХЛ
2.03
Виннипег
Монреаль
Хоккей. НХЛ
2.03
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
2.03
Колорадо
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
2.03
Анахайм
Бостон
Хоккей. НХЛ
2.03
Вегас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Бостон
07
Все события
Фоторепортажи
35Бойкот фанатов, Федун с женой на трибуне, воссоединение Березуцких. «Спартак» — ЦСКА: фото
52Пекин-2022: лучшие кадры XXIV Зимних Олимпийских игр
16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIS отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не допустит к участию в соревнованиях во всех видах под эгидой организации российских и белорусских спортсменов, сообщается на сайте FIS.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Данное решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне обострения российско-украинских отношений. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

Читайте также
FIS отменила проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени

«Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — говорится в заявлении.

Организация также будет оказывать финансовую и материально-техническую поддержку украинским спортсменам до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

 В ЦСКА отреагировали на санкции со стороны США
Кто разбогател на Олимпиаде? Рейтинг самых больших призовых
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь