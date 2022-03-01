FIS отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона

Данное решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне обострения российско-украинских отношений. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.

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«Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — говорится в заявлении.

Организация также будет оказывать финансовую и материально-техническую поддержку украинским спортсменам до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.