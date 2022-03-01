FIS отстранила российских и белорусских спортсменов до конца сезона

Данное решение было принято в соответствии с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне обострения российско-украинских отношений. Запрет будет действовать до конца сезона-2021/22.
«Совет FIS выразил глубочайшую и искреннюю надежду на то, что конфликт на Украине быстро прекратится и что международное спортивное сообщество сможет начать процесс восстановления, чтобы снова соревноваться со всеми присутствующими спортсменами и странами», — говорится в заявлении.
Организация также будет оказывать финансовую и материально-техническую поддержку украинским спортсменам до тех пор, пока они не смогут безопасно вернуться домой.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.