Большунова и Непряеву не пустили на этапы Кубка мира. Даже FIS оказалась бессильна
Где теперь бегать россиянам? Получит ли олимпийская чемпионка из России главный трофей кубкового сезона?
Где теперь бегать россиянам? Получит ли олимпийская чемпионка из России главный трофей кубкового сезона?
Российские герои Олимпиады-2022 вынуждены досрочно завершить международный лыжный сезон. Последние этапы Кубка мира в Норвегии и Швеции пройдут без участия сборной России. Норвежская федерация лыжных гонок отказалась пускать наших спортсменов на этапы в Драммене и Хольменколлене, несмотря на требование международной федерации.
Российским лыжникам вообще можно участвовать хоть в каких-то гонках? Получит ли Наталья Непряева «Большой хрустальный глобус», если останется лидером?
Норвежская федерация лыжных гонок, оргкомитеты этапов в Драммене и Хольменколлене, спортсмены сборной Норвегии, рейс-директор FIS Вегард Ульванг выступали резко против участия россиян в оставшихся этапах Кубка мира.
Но Международная федерация лыжных видов спорта проявила удивительную выдержку в этот непростой период. FIS выпустила заявление, в котором подчеркнула, что ни один спортсмен не может подвергаться дискриминации, в том числе по национальному признаку. И ни одна национальная федерация не имеет права единолично отстранять спортсменов от участия в соревнованиях, которые проводит FIS.
Норвежцы не успокоились и заявили, что россияне не побегут на соревнованиях в их стране. FIS вновь подчеркнула, что Норвегия не имеет прав и полномочий принимать такое решение.
Сборная России приехала в Норвегию сразу после этапа Кубка мира в Лахти и ждала, когда ситуация разрешится окончательно. Александра Большунова в аэропорту Осло норвежские журналисты пытались уговорить ответить хотя бы на один вопрос, но трёхкратный олимпийский чемпион отказался с ними общаться.
В итоге FIS всё-таки последовала рекомендации МОК, который призвал все международные федерации исключить россиян из всех международных соревнований.
«В целях обеспечения безопасности и защиты всех спортсменов на соревнованиях FIS. Совет FIS единогласно принял, в соответствии с рекомендацией МОК, что немедленно вступает в силу решение, что ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/2022», — сказано в официальном релизе.
Интересно, что в международном календаре значатся три старта в России: в Мурманске, Апатитах и Кировске. Кто там будет бегать?
Президент ФЛГР Елена Вяльбе объявила о досрочном завершении национальной командой международного сезона, а старший тренер сборной Юрий Бородавко сообщил, что теперь главная задача — вернуться домой.
Оставшиеся этапы Кубка мира пройдут без участия россиян. Но если в мужском розыгрыше всё ясно и Йоханнес Клебо теперь уже точно получит главный трофей кубкового сезона, то в женском Наталье Непряевой остаётся только ждать. Преимущество олимпийской чемпионки в общем зачёте составляет 278 очков. Это не так и много, но и до окончания сезона совсем мало гонок.
Вероятность того, что Наталья удержит лидерство и выиграет Кубок мира, довольна велика. В этом случае она станет первой с 2001 года россиянкой, которая завоюет «Большой хрустальный глобус».
Сезон для нашей команды завершён, но только международный. Российские старты в календаре ещё есть, и не исключён вариант, что какие-то соревнования ещё добавятся. Снег в отдельных регионах будет лежать ещё долго. А уж чемпионат России в Сыктывкаре в конце марта — начале апреля окажется по своему уровню сопоставим с любым крупнейшим стартом. Все лучшие российские лыжники выступят на родине. Такого не было очень давно.
Но что будет в следующем сезоне? Ответ на этот вопрос сейчас не даст никто.