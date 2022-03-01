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17:28 (мск), источник: ТАСС

Российский лыжник Большунов лишился шансов на победу в Кубке мира

ТАСС, 1 марта. Россиянин Александр Большунов потерял шансы побороться за победу в общем зачете Кубка мира текущего сезона после того, как Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение не допускать сборные России и Белоруссии по лыжным гонкам к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

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Источник: РИА "Новости"

На данный момент лидером общего зачета является норвежец Йоханнес Клебо, в активе которого 1 375 очков. При этом во вторник стало известно, что норвежский спортсмен заразился коронавирусом и может пропустить остаток сезона-2021/22. Большунов занимает второе место (878), тройку лидеров замыкает представитель Финляндии Ийво Нисканен (585), который не потерял шансы догнать российского лыжника.

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В текущем сезоне пройдут еще три этапа Кубка мира — 3 марта в норвежском Драммене, 5—6 марта в Осло и 11—13 марта в шведском Фалуне. Финальный этап Кубка мира должен был пройти в Тюмени (18−20 марта), однако он был перенесен из России.

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до окончания сезона-2021/22. Днем ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Большунову 25 лет, он является победителем Кубка мира предыдущих двух сезонов. Также российский спортсмен стал первым в истории страны лыжником, кто смог выиграть Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира. Всего на его счету девять олимпийских наград — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

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