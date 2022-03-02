Норвегия требовала убрать Россию с Кубка мира, но сама снялась. Карма?

Для России все закончено

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Последние несколько дней Норвежская федерация лыжных видов спорта выражала активную позицию против участия России в гонках Кубка мира. В FIS держались до последнего и проявили максимально адекватную точку зрения, но даже у них не хватило сил и ресурсов противостоять общественному давлению.

Теперь уже можно констатировать, что для сборной России международный сезон закончен. С учетом того, что небо над Европой для нас закрыто, придется искать варианты отъезда домой. Благо пока открыта Турция и наземное пространство. Но все равно тревожно за наших ребят, учитывая то, какой негатив идет к российским гражданам в мире просто за то, что они русские.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко даже признался, что многие спортсмены не просто не хотят общаться с нашими лыжниками, но вообще не хотят видеть их рядом. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пока не дает громких высказываний, хотя даже сложно представить, что у нее на душе.

Непряева без Глобуса и карма для Норвегии

Большой хрустальный глобус Натальи Непряевой теперь под большим вопросом. А ведь неделю назад этот вопрос казался решенным. Россиянка могла выиграть для страны первый Глобус за 21 год, однако все ее усилия с большой долей вероятности не оправдаются. Американка Джессика Диггинс или шведка Эбба Андерссон, вероятно, сумеют ликвидировать отставание и выиграют Кубок мира. В нынешних условиях победа любой спортсменки не из России будет политически правильной.

А вот мужскую сборную Норвегии по лыжам настигла карма. Йоханнес Клебо Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Пол Гульберг и Синдре Бьорнестад Скар сдали положительные тесты на коронавирус. Позже стало известно, что ковидом заразился еще один норвежец Эвен Нортуг. Тренер спринтерской группы команды Арильд Монсен предположил, что спортсмены получили заражение на предыдущем этапе Кубка мира в Лахти.

Получилась забавная ситуация, что на предстоящем этапе в норвежском Драммене в мужской части не будет ни большинства сборной Норвегии, ни сборной России в полном составе. Соревнования превратятся в посмешище, которое никому не интересно.

Разве что это станет простором для политических акций, только на это и расчет.

Лыжи никому не нужны без России

Не хочется злорадствовать на тему коронавируса, хотя известно, что болезнь у всех протекает либо бессимптомно, либо с самыми минимальными симптомами. О ковиде в последние дни вообще все забыли, как будто его никогда и не существовало.

Предстоящие выходные покажут всему лыжному миру, что такое международные соревнования без ведущих спортсменов. Даже когда вернутся норвежцы, они будут соревноваться исключительно сами с собой и, возможно, финном Ийво Нисканеном. Едва ли это кому-то будет интересно. С таким же успехом можно будет посмотреть чемпионат Норвегии.

И хочется верить, что разум возобладает, и следующий сезон начнется уже при полном участии сборной России. Пусть и в нейтральном статусе, если такие условия поставит FIS. В Международной федерации лыжных видов спорта, конечно, наделали немало ошибок в организации в последние годы, но даже там понимают, что лыжные гонки без России мало кому нужны и актуальны.