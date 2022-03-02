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22:15 (мск), источник: Sport24

Непряева может выиграть Большой хрустальный глобус. Что для этого нужно

Все зависит от соперниц.

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Источник: РИА "Новости"

Российские лыжники досрочно завершили международный сезон. И так решили не они, а Норвегия, которая наотрез отказалась допускать команду до участия в этапах Кубка мира. Международной федерации (FIS) ничего не удалось с этим сделать.

Отсутствие наших ставит под угрозу положение дел в общем зачете для Натальи Непряевой, которая может принести стране первый Большой хрустальный глобус за 21 год. После этапа в Лахти россиянка идет первой — 973 очка. Джессика Диггинс уступает 278 баллов, а Эбба Андерссон — 285. Все остальные соперницы проигрывают уже больше.

Теперь непонятно, кому в итоге он достанется. В сезоне осталось всего несколько этапов. Если Диггинс и Андерссон пробегут все оставшиеся гонки и будут в призах, у них есть все шансы лишить Непряеву победы в общем зачете.

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Смотрите сами.

В Драммене пройдет спринт. Там дают 100 очков за победу и 15 — лучшей в прологе.

В Холменколлене лыжницы пробегут 30 км. Помимо сотки за первое место будут еще четыре бонусных отсечки. На каждой из них можно забрать 15 очков, если постараться пересечь черту быстрее остальных.

Дальше будет Фалун, где в личной программе значится спринт (победа — 100, пролог — 15) и разделка на 10 км (100 очков). Также лыжники побегут эстафету и смешанный командный спринт. В каждом из этих видов чемпионам отходит по 25 баллов в общий зачет.

Что касается финала Кубка мира, который должен был пройти в Тюмени (новое место не определено, а Эстерсунд отказался), там стоит спринт (победа — 50, пролог — 15), масс-старт (победа — 50, бонус — 15) и пасьют на 10 км (50 очков). Если выиграть весь мини-тур, дадут еще 200.

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Получается, у девушек в розыгрыше остается 920 очков, если финал сезона все же состоится. Задача для Диггинс и Андерссон максимально проста — быть высоко, а лучше в призах, в каждой гонке. Но нужно понимать, что Андерссон слаба в спринтах, а Диггинс не по душе классические гонки. Если у них ничего не получится, Кубок мира вернется в Россию. И это, несмотря на то, что FIS все же официально отстранила Россию и Белоруссия до конца сезона. Помочь в этом россиянке могут дистанционщица Тереза Йохауг, а также спринтерши Майя Дальквист и Йонна Сундлинг.

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