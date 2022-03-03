Непряева вместо Кубка мира будет стартовать на Деминском марафоне. Но сохраняет шансы на «Глобус»

Спринт в Драммене словно кто-то проклял. Два года назад его перенесли в соседний город из-за отсутствия снега. В прошлом году вмешалась пандемия. И вот в нынешнем сезоне соревнования состоятся, но в крайне необычном составе участников. Такого еще за всю историю лыжных гонок не было. Сборная России покинула Норвегию после того, как местная федерация отказала нашим спортсменам в праве выходить на старт. Наша команда приняла решение завершить международный сезон.

У Непряевой еще есть шанс на «Глобус»

Неприятная ситуация случилась и в сборной Норвегии. В спринтерской команде сразу пятеро спортсменов сдали положительные тесты на ковид, в том числе и олимпийские чемпионы Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес. Еще заболели Пол Гулберг, Ховард Сулос Гаугбель и Синдре Бьорнестад Скар. Не исключено, что это еще не конец: «карта заражений» может расширяться.

Клебо уже объявил, что завершает сезон. Остальные норвежские спринтеры теоретически успевают восстановиться к мини-туру в Фалуне, который стартует 11 марта. Но вероятность этого невелика. Во всяком случае Драммен команда в полном составе пропустит. Получается, домашняя гонка без лидеров собственной сборной, да еще и без россиян. Самые странные, пожалуй, соревнования года…

Но главное сейчас для нас — это борьба Натальи Непряевой за Большой хрустальный глобус. Прямо сейчас Наталья лидирует, выигрывая у ближайшей преследовательницы американки Джессики Диггинс 278 очков.

Этого бы точно хватило, если бы Непряева выступала в оставшихся гонках сезона. Даже независимо от ее формы перевес у россиянки очень заметный.

Но теперь расклад меняется. За победу в гонке Кубка мира полагается 100 очков, 80 — за второе место и 60 — за третье. Впереди как минимум три кубковых этапа, под вопросом проведение финала Кубка мира, перенесенного из Тюмени. И похоже, именно от того, состоится финал или нет, будет зависеть судьба «Глобуса».

Если не брать финал Кубка мира, у Диггинс будет всего четыре гонки, чтобы попытаться набрать нужную сумму. Получается, что во всех ей нужно занимать места не ниже второго-третьего. Это реально, американка в отличной форме. Но все же очень сложно и без права на ошибку. Так что шанс на Глобус, который стал бы для российских женщин первым за 20 лет со времен Юлии Чепаловой, у Натальи Непряевой по-прежнему есть.

Большунов и Непряева побегут Деминский марафон

Как и где продолжить сезон в отсутствие международных стартов? На данный момент это самый актуальный вопрос для российских лыж. Промежуточный выход найден — в ближайшие выходные все сборники побегут на Деминском марафоне. Это один из самых крутых марафонских забегов в стране по организации, не уступающий и Кубку мира. В разные годы его выигрывали Александр Легков, Максим Вылегжанин и другие звезды.

Пока в Демино планируется участие сборной страны в полном составе, включая Александра Большунова, Наталью Непряеву, Алексея Червоткина и Веронику Степанову. Планируются две гонки — на 30 и 50 км свободным стилем, причем они разведены по уикенду и теоретически можно участвовать в обоих. Не исключено, что многие сборники так и поступят. Соревновательная практика сейчас на вес золота.

Ну, а после Демино пока все в тумане. Чемпионат России в Сыктывкаре стартует только 25 марта. До него в национальном календаре подходящих взрослых стартов нет. Не исключено, что какую-то гонку организуют специально. Но ясности с этим еще нет.