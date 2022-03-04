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17:01 (мск), источник: Sports.Ru

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры

Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры. 5 марта она проведет последнюю гонку на Кубке мира.

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Источник: Reuters

Об этом она сообщила на странице в инстаграме.

Йохауг 33 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Также на ее счету серебро и бронза Игр.

Она 14 раз становилась чемпионкой мира, трижды побеждала в общем зачете Кубка мира. Имеет 79 побед в личных гонках на КМ.

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