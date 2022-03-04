Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры. 5 марта она проведет последнюю гонку на Кубке мира.
Норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о завершении спортивной карьеры. 5 марта она проведет последнюю гонку на Кубке мира.
Об этом она сообщила на странице в инстаграме.
Йохауг 33 года, она является четырехкратной олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам. Также на ее счету серебро и бронза Игр.
Она 14 раз становилась чемпионкой мира, трижды побеждала в общем зачете Кубка мира. Имеет 79 побед в личных гонках на КМ.