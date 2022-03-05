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Российская лыжница Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

Олимпийская чемпионка в эстафете российская лыжница Наталья Непряева досрочно стала обладательницей «Большого хрустального глобуса».

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Источник: РИА "Новости"
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То есть Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022.

Это первое подобное достижение для спортсменок из России с 2001 года. Тогда, 21 год назад, победу в общем зачёте Кубка мира одержала россиянка Юлия Чепалова.

Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей — шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.

Отметим, что у мужчин «Большой хрустальный глобус» досрочно завоевал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Александр Большунов.

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