Российская лыжница Наталья Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус»

То есть Непряева одержала победу в общем зачёте Кубка мира за сезон-2021/2022.

Это первое подобное достижение для спортсменок из России с 2001 года. Тогда, 21 год назад, победу в общем зачёте Кубка мира одержала россиянка Юлия Чепалова.

Сегодня, 5 марта, в Осло (Норвегия) прошёл марафон классическим стилем в рамках восьмого этапа КМ, где единственные соперницы Непряевой в борьбе за трофей — шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг, потеряли теоретические шансы на победу. Андерссон заняла девятое место, а Венг — 10-е.

Ранее Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила российских лыжников от участия в международных стартах, в том числе Непряеву.