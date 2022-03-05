Великая норвежка Йохауг выиграла в лыжах все и уходит в 33 года. Сегодня она заочно помогла русской лыжнице
Допинг, Олимпиада и будущее.
Допинг, Олимпиада и будущее.
В лыжных гонках заканчивается эпоха Терезы Йохауг.
Четырехкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира и трехкратная обладательница Большого хрустального глобуса объявила о завершении профессиональной карьеры.
— 5 марта 2011 года я выиграла марафон на Кубке мира дома, это была моя первая взрослая победа и начало пути. Он привел меня туда, где я и не думала оказаться. Круг замкнется 5 марта 2022 года, когда я выйдут на старт марафона в Холменколлене. Я действительно не хочу, чтобы мое путешествие заканчивалось, но время пришло. Думаю, настал момент мне заняться другими делами, а не посвящать всю свою жизнь лыжным гонкам, — написала Йохауг в инстаграме.
И он действительно замкнулся. Норвежка выиграла 30-километровку в Холменколлене. Йохауг финишировала с 19-секундным преимуществом относительно Кристы Пярмякоски. В руках в этот момент у Терезы было сразу два флага.
Кстати, Тереза своей победой помогла россиянке Наталье Непряевой. Наша лыжница пропускает последние этапы по известным причинам, но Тереза стала одной из тех, кто сегодня опередил шведку Эббу Андерссон, сохранявшую шансы на Большой хрустальный глобус. Теперь Непряевой могут помешать только в Международной лыжной федерации. Если там решатся изменить формат заключительного этапа в Фалуне, то у Андерссон и Диггинс появятся шансы обойти россиянку. Если же нет, то спустя 21 год Большой хрустальный глобус у женщин вернется в Россиию.
В детстве Йохауг и не думала о лыжах. Было время, когда она мечтала стать фехтовальщицей, а потом в жизни появилась спортивная гимнастика. Для последнего вида спорта норвежка очень подходила из-за роста. Да и отец видел ее кем-то вроде 5-кратной олимпийской чемпионки Нади Команечи. Правда, Тереза себя на гимнастическом помосте не представляла, поэтому переключилась на лыжные гонки.
Впервые на соревнованиях под эгидой Международной лыжной федерации (FIS) Йохауг появилась в 2005 году. В норвежском Шушене она сходу стала 5-й в гонке на 10 километров. Такой же стабильной юная спортсменка оставалась на протяжении нескольких лет, что и позволило тренерам основы пригласить ее на Кубок мира. Отправной точкой в карьере стал эстонский Отепя — 8-я на 10-километровке.
Первый большой успех 18-летняя лыжница отпраздновала в том же 2007-м на чемпионате мира в японском Саппоро. В гонке на 30 километров лыжница стала третьей. Также в дебютном сезоне у Йохауг случился и первый подиум на Кубке мира. В шведском Фалуне Тереза взяла бронзу в пасьюте. Дальше талантливая спортсменка лишь набирала обороты: разматывала всех соперниц на юниорских мировых форумах, а также постепенно подбиралась к титулованным оппоненткам на взрослом уровне.
В 21 год Йохауг стала олимпийской чемпионкой. В Ванкувере норвежка стала первой в составе эстафеты. Вскоре ей покорился и «Тур де Ски». Норвежка становилась победительницей многодневки трижды. Отлично складывались дела у лыжницы и в рамках чемпионатов мира. Везение уходило от нее лишь на Олимпийских играх. Из Сочи-2014 Тереза уехала с серебром и бронзой, что совсем ее не устраивало. Но уж Пхенчхан-2018 точно должен был стать ее местом. Вот только в дело вмешался допинг.
Йохауг попалась на «запрещенке» в 2016 году. Положительную допинг-пробу со следами анаболического стероида клостебола она сдала во внесоревновательный период. Спортсменка объясняла, что вещество попало в организм при использовании мази для губ «Трофодермин», которую ей дал врач сборной. Это не помогло. Норвежку забанили на 18 месяцев. Шансов выступить в Корее не было никаких.
Неприятная история, которая разделила карьеру скандинавки на до и после, никак ее не сломала. Йохауг вернулась еще сильнее, подмяв под себя женские лыжные гонки. Спортсменка почти никому не проигрывала в дистанционных гонках, а на чемпионатах мира в Зеефельде и Оберстдорфе 7 золотых медалей. Но самое главное, что из Пекина Тереза увезла 4 заветных награды в личных видах. Понятно же, что возвращалась спортсменка только ради Олимпиады.
О своих дальнейших планах Йохауг особо не рассказывает, но скучать ей точно не придется. Самая популярная лыжница Норвегии продолжит заниматься своим брендом одежды — Johaug. Когда-то она начинала с перчаток, а теперь делает женскую спортивную форму, верхнюю одежду и различные аксессуары, которые пользуются большой популярностью.
Летом 2019 года в жизни Йохауг появилась легкая атлетика. Она выиграла чемпионат страны на 10-километровке. 32:20,87 — рекорд турнира и пятое время в истории Норвегии. Лыжница получила право выступить на чемпионате Европы в Париже, но соревнования отменили из-за ковида. Для поездки на Олимпиаду в Пекин не хватило 8 секунд.
«В этом году нет главного старта, поэтому есть возможность заняться чем-то еще, бросив вызов себе. Я знаю, что неплохо бегаю, особенно в гору», — рассказывала Тереза Aftenposten.
Если Йохауг все еще горит идеей зажечь в легкой атлетике, после ухода из лыж ее явно можно будет увидеть на каких-либо турнирах. Хотя в ближайшее время на это нельзя рассчитывать: норвежка собирается сосредоточиться на семье. В первый день 2022-го лыжница сообщила о помолвке с чемпионом мира по академической гребле Нильсом Якобом Хоффом.
— Я думаю родить ребенка после 30 лет (Йохауг 33 года. — Sport24). Это вполне нормальное решение.