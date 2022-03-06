Норвежские лыжники заняли весь пьедестал в классическом марафоне на этапе КМ в Осло
Норвежские лыжники заняли первые три места в марафоне классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Норвежские лыжники заняли первые три места в марафоне классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Победу одержал Мартин Лёвстрём Нюэнгет, второе место занял Сьюр Рёте. Тройку призёров замкнул Дидрик Тёнсет.
Лыжные гонки. Кубок мира, Осло. Марафон, 50 км, классический стиль. Мужчины.
Российские лыжники в марафоне участия не приняли, так как Международная федерация лыжных видов спорта (FIS), руководствуясь рекомендациями МОК, отстранила их от международных соревнований.
Вчера, 5 марта, состоялся женский марафон классическим стилем на 30 км, который уверенно выиграла норвежка Терезе Йохауг. Второе место заняла представительница Финляндии Криста Пярмякоски. Тройку призёров замкнула шведка Йонна Сундлинг.